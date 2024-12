Xbox Game Pass : les ajouts de décembre 2024 dévoilés avec en tête un excellent Mario Kart-like

Après une fin novembre qui était placée sous le signe de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il est temps de découvrir les prochains ajouts au PC/Xbox Game Pass. Le premier titre de la sélection a été dévoilé ce lundi et sera donc Crash Team Racing Nitro-Fueled, jeu de course à la manière de Mario Kart dans l'univers du marsupial. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul de son genre. Il va également intégrer le Game Pass Core aux côtés de DayZ et Goat Simulator. Évidemment, la grosse sortie en day one du mois, ce sera Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme complet pour décembre. La liste comporte même quelques titres pour le début du mois de janvier 2025, puisqu'avec les fêtes, il n'y aura pas une deuxième salve d'annonces, comme l'année dernière. Notez qu'un total de 13 départs sont prévus d'ici la fin du mois.

Bientôt disponibles

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Console) - 4 décembre - Game Pass Ultimate, Standard et Core

Crash revient sur la ligne de départ ! Avec Crash Team Racing Nitro-Fueled, retrouvez l’expérience CTR classique enrichie de nombreux contenus supplémentaires. Totalement remastérisé, ce jeu vous propose tous les modes, personnages, circuits, armes et power-ups du titre original, mais avec une dose supplémentaire de fun et de modernité.

Forza Motorsport (Xbox Series X|S) - 4 décembre - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Forza Motorsport rejoint le Game Pass Standard. Avec plus de 500 voitures réelles, dont des modèles de course modernes et plus de 100 nouveautés, ce jeu offre une expérience de course immersive. Explorez 20 environnements dynamiques avec des tracés variés, des cycles jour/nuit et des conditions météorologiques changeantes, garantissant que chaque course est unique.

Hauntii (Console) - 4 décembre - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Dans cette aventure unique, incarnez Hauntii, un petit fantôme audacieux. Partez à la découverte d’un univers mystérieux en possédant des objets, résolvant des énigmes et modelant votre destin. Le style artistique dessiné à la main, combiné à une palette de couleurs vibrante, rend cette expérience inoubliable.

EA Sports WRC (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 5 décembre - Disponible via EA Play avec le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Lancez-vous sur les pistes dans EA Sports WRC. Construisez la voiture de vos rêves et défiez les éléments sur terre, neige et asphalte pour réaliser le tour parfait. En tant que membre EA Play, bénéficiez d’un accès anticipé et de 10 % de réduction sur les contenus numériques comme l’extension WRC 24 Season.

Overthrown (Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 5 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Dans ce city-builder chaotique jouable jusqu’à 6 joueurs, gérez votre royaume tout en utilisant les pouvoirs uniques de votre couronne. Entre combats de style anime, agriculture et collecte de ressources, Overthrown propose une expérience originale et déjantée.

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 9 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Plongez dans une aventure épique avec Indiana Jones et le Cercle Ancien. Située entre Les Aventuriers de l’Arche Perdue et La Dernière Croisade, l’histoire se déroule en 1937. Alors que des forces sinistres recherchent un ancien pouvoir lié au Cercle Ancien, c’est à vous, sous les traits de l’emblématique archéologue, de déjouer leurs plans. Préinstallez le jeu dès maintenant pour partir à l’aventure dès sa sortie.

Wildfrost (Cloud, Console, PC) - 10 décembre - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Dans ce rogue-like tactique et stratégique, affrontez les rigueurs de l’hiver éternel. Collectez des cartes pour construire un deck suffisamment puissant et ainsi vaincre les dangers du Wildfrost.

Carrion (Cloud, Console, PC) - 2 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Standard

Ce jeu d’horreur inversé revient dans la bibliothèque Game Pass. Incarnez une créature amorphe terrifiante pour semer le chaos parmi vos geôliers. Développez vos pouvoirs et devenez une menace redoutable à mesure que vous brisez les chaînes de votre prison.

Road 96 (Cloud, Console, PC) - 7 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Standard

Le jeu d’aventure narrative Road 96 fait son grand retour dans la bibliothèque Game Pass. Partez pour un road-trip unique où chaque choix influence l’histoire et les personnages que vous rencontrerez. Découvrez des récits entrelacés dans un monde en perpétuel changement et prenez des décisions qui façonneront votre aventure… et peut-être même le monde entier.