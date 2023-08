Xbox Game Pass : les nouveautés de début août 2023 officialisées

En ce 1er août, Xbox vient de faire le point sur les nouveautés qui nous attendent durant les deux premières semaines du mois dans le Game Pass. Il y a comme prévu Celeste qui fait son retour dès aujourd'hui, mais aussi 4 autres productions au gameplay varié qui devraient attirer tous les types de joueurs.

Nous pourrons ainsi mettre la main sur Broforce à l'occasion de son passage en Broforce Forever, ce bon vieux Limbo, le relaxant A Short Hike, le jeu de gestion urbaine Airborne Kingdom, ou encore la version console et cloud de Everspace 2.

Disponible aujourd’hui

Celeste (Cloud, Consoles, et PC)

Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs au mont Celeste, dans ce jeu de plateformes ultra relevé fait à la main, réalisé par les créateurs du classique TowerFall. Relevez des centaines de défis élaborés sur mesure, découvrez des secrets diaboliques et élucidez le mystère qui entoure la montagne.

Prochainement

A Short Hike (Cloud, Console, PC) – 3 août

Randonnez, escaladez, et planez dans le Parc provincial de Hawk Peak, et découvrez ses paysages paisibles. Suivez les sentiers balisés pour atteindre le sommet, ou explorez le parc comme vous le voulez. En chemin, vous ferez la connaissance d’autres randonneurs, découvrirez des trésors cachés, et profiterez de la nature environnante.

Broforce Forever (Cloud, Console, et PC) – 8 août

Broforce est un gun’em all à scrolling horizontal bourré d’action, une ode à la liberté, qui vous met à la tête d’une organisation paramilitaire sous-financée et surpuissante, qui utilise exclusivement la force excessive. Inclus dans le contenu tant attendu de Broforce Forever, offre une campagne améliorée et plus riche avec de nouveaux éléments à débloquer, ainsi que six nouveaux bros ultra patriotiques et quatre nouveaux niveaux de défi pour répandre la démocratie !

Limbo (Cloud, Console, et PC) – 9 août

Limbo est un jeu d’aventure indépendant récompensé, acclamé par la critique pour sa conception de puzzle envoûtante et ses effets sonores et visuels immersifs. Ses lieux sombres et brumeux et sa narration captivante resteront à jamais gravés dans votre mémoire.

Airborne Kingdom (Cloud, Console, et PC) – 10 août

Airborne Kingdom est un superbe jeu de gestion et de construction de ville aérienne. Développez votre ville singulière dans les cieux et faites-la voler au milieu d’un vaste paysage. Explorez les cieux pour restaurer la sérénité du monde d’en bas ! Vous devrez également maintenir l’équilibre de votre royaume, que ce soit dans les airs ou en assurant le bien-être de vos travailleurs.

Everspace 2 (Cloud et Xbox Series X|S) – 15 août

Disponible sur PC and très prochainement sur Xbox Series X|S et Cloud Gaming ! Découvrez une histoire de science-fiction aboutie se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré rempli de secrets, d’énigmes et de dangers. Découvrez une histoire de science-fiction aboutie se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré rempli de secrets, d’énigmes et de dangers.

Au cas où vous l’auriez manqué

FIFA 23 (Cloud) EA Play

The World’s Game est désormais disponible en Cloud Gaming via le Game Pass Ultimate et EA Play, avec des tournois de la Coupe du Monde de la FIFA masculins et féminins, l’ajout d’équipes de clubs féminins et davantage de façons de jouer à vos modes préférés. Entrez sur le terrain dès aujourd’hui et profitez des récompenses mensuelles offertes aux membres de FIFA 23.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Microsoft Flight Simulator 14ème Mise à Jour du Monde : Europe centrale et Orientale – Disponible aujourd’hui

Cette 14ème mise à jour capture la majesté, le charme et la beauté de la Tchécoslovaquie, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Cette région regorge d’histoire, de merveilles architecturales et de paysages époustouflants. Les pays d’Europe centrale et orientale vous invitent à une exploration aérienne d’une fidélité inédite, avec 103 points d’intérêt, de nouveaux défis d’atterrissage et bien plus encore. Disponible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu et les membres du Game Pass. Le ciel vous appelle !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack – Disponible aujourd’hui

Ne manquez pas cette édition spéciale de PUBG 2023 Summer Pack , avec le retour de l’ensemble Floral Yukata ainsi que des Coffres de Chasseur, des Clés et des Coupons de Contrebande supplémentaires. Inclus avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate !

Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack – Disponible aujourd’hui

Travaillez avec l’illustre maison Baenre pour sauver Narbondellyn et repousser Lolth dans les Abysses avec le Pack exclusif de l’Héritier de la maison Baenre ! Ce pack contient un Pack de coupon de compagnon de la maison Baenre au choix et un Pack d’enchantement de rang 3 au choix. Vous pourrez choisir l’un des bonus du Pack de coupon de compagnon de la maison Baenre au choix suivant : Une réduction de 100 % sur l’un des quatre compagnons du ZEN Market ou 1 500 ZEN en jetons d’amélioration de compagnon. Nécéssite Neverwinter pour être utilisé.

Phantasy Star Online 2 New Genesis : Bonus du mois d’août – 2 août

Sautez dans le tout nouveau PSO2 New Genesis avec quelques objets pour vous donner un coup de main ! Des Poupées N-Half Scape (x6) pour vous aider à revenir à la vie pendant les batailles intenses, et des Photon Chunks (x50) pour renforcer les armes et les unités. Nécessite Phantasy Star Online 2 New Genesis pour être utilisé.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Les quêtes du mois d’août débutent aujourd’hui avec des jeux liés à la collection Recent Blockbusters ! Trouvez de nouvelles quêtes en vous rendant dans la section Xbox Game Pass sur votre console ou sur l’application Xbox Game Pass Mobile et commencez à obtenir des points Microsoft Reward.

Disponible aujourd’hui :

Halo : The Master Chief Collection (250 points – Ultimate uniquement) – Obtenir 5 éliminations en multijoueur

Tunique (5 points) – Y jouer

Obtenir un asuccès (50 points – Quotidien) – Obtenir un succès dans n’importe quel jeu du Game Pass

Ils nous quittent le 15 août

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.