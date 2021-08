Xbox : une manette Aqua Shift en édition spéciale dévoilée par Microsoft

Ce n'est pas parce que Microsoft propose de créer sa propre manette personnalisable qu'il abandonne la création de modèles originaux, bien au contraire. Après les Electric Volt et Daystrike Camo Édition spéciale, le constructeur dévoile aujourd'hui l'Aqua Shift Édition spéciale, qui est évidemment très bleue :

Esthétiquement, Microsoft parle de « reflets bleus changeants » et de « surfaces texturées arborant des tourbillons », et pour le reste, eh bien, c'est la même chose que toutes les manettes pour Xbox Series X|S, avec une croix directionnelle hybride, une surface texturée sur les gâchettes et à l'arrière, un bouton de partage dédié et la technologie Bluetooth. La manette est donc compatible avec les Xbox Series X|S, mais également les Xbox One, PC sous Windows et smartphones dotés du Bluetooth, pour jouer en cloud gaming par exemple.

La manette Aqua Shift Édition spéciale sera disponible à partir du 31 août prochain, vous pouvez déjà la précommander contre 64,99 € sur la boutique de Microsoft, ou retrouver d'autres manettes similaires sur Amazon.