Xbox met fin à la production des Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition

Même si la Xbox Series X est une vraie console next-gen, elle restera une évolution de la génération de la Xbox One, allant même jusqu'à partager ses exclusivités avec elle pendant quelques années. Histoire de concentrer tout de même ses efforts sur la prochaine génération, Xbox va logiquement faire le tri dans son offre pour l'actuelle.

Le constructeur a confirmé à The Verge qu'il arrêtait dès à présent la production de la Xbox One X ainsi que de la Xbox One S All-Digital Edition, la machine sans lecteur de disque. À l'avenir, seule la Xbox One S pourra être retrouvée neuve en magasins.

Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir avec la Xbox Series X, nous prenons la décision naturelle d'arrêter la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition. La Xbox One S continuera d'être fabriquée et vendue dans le monde entier. Les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs détaillants locaux pour plus de détails sur la disponibilité du matériel Xbox One.

Si arrêter de fabriquer la Xbox One X, le modèle plus abouti et donc le plus concurrentiel avec la Series X, paraît assez évident, il est plus difficile de comprendre pourquoi la Xbox One SADE n'aura pas droit à une vie plus longue, alors que l'achat de la console à bas prix couplé à des jeux numériques pas chers ou au Xbox Game Pass reste une approche intéressante. Xbox espère peut-être ainsi pousser son Projet xCloud voire l'encore hypothétique Xbox Series S. Si l'envie vous prend d'acheter une Xbox One X avant la rupture de stock, elle est actuellement vendue à partir de 399 € sur Amazon.