Xbox One : un Summer Game Fest Demo Event avec près de 100 démos jouables annoncé et daté

Steam a son Festival des Jeux, la Xbox One aura son Summer Games Fest Demo Event ! Geoff Keighley, derrière toutes ces initiatives, a décidé de profiter de son Summer Game Fest pour s'associer avec Microsoft et proposer une semaine entière consacrée aux démos jouables sur Xbox One.

Nous avons rendez-vous du 21 au 27 juillet 2020 pour découvrir entre 75 et 100 démos, dont une soixantaine totalement inédites. Elles nous donneront un avant-goût des productions à venir dans les mois ou années à venir sur la console : Microsoft précise que contrairement aux versions d'évaluation commerciales classiques, certaines auront plus l'allure de démos de salon, avec des mécaniques et graphismes non finalisés et des éléments encore largement perfectibles. D'ailleurs, la communauté est invitée à adresser ses retours aux développeurs pour les aider dans leurs travaux.

Ce ne seront pas des démos au sens traditionnel du terme. La plupart des démos que vous pouvez aujourd’hui télécharger sur le Store sont conçues après la fin du développement d’un jeu, ou du moins lors de la finalisation de celui-ci, et sont censées représenter la version finale d’un titre. Les démos dont nous parlons aujourd’hui sont celles de jeux parfois au tout début de leur développement, et qui, pour quelques-uns, ne sortiront pas avant longtemps. C’est une première pour nous, gardez donc à l’esprit que ces titres continueront à évoluer, à être peaufinés avant leur sortie. En d’autres termes, imaginez que vous êtes sur un salon et que vous avez la chance de découvrir des prototypes, qui ne représentent pas nécessairement le produit fini. C’est aussi l’occasion de voir un titre évoluer, vous allez avoir la chance de voir aujourd’hui des jeux qui, une fois sortis, ne ressembleront peut-être pas à ce à quoi vous aviez pu jouer.

Ces démos ne seront disponibles que pendant une semaine. Certaines d’entre elles pourront refaire surface plus tard, mais pour la plupart, vous n’aurez qu’un court laps de temps pour en profiter.

Les développeurs seront ravis d’entendre vos retours. N’hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux ou via leurs sites officiels. Si vous avez aimé leur jeu, dites-leur ! Si vous avez une critique constructive à émettre, ils prêteront tout autant l’oreille.

La liste complète des jeux concernés par cette opération sera dévoilée plus tard, mais Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale, Raji, et Welcome to Elk ont tous prévu de passer une tête. Si la présentation des exclusivités de la Xbox Series X a bien lieu le 23 juillet comme le veulent les rumeurs, la fin du mois sera effectivement très intéressante pour les adeptes de la marque.

