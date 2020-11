Xbox Series X : des consoles déjà mortes dans un panache de fumée, fake ou scandale en vue ?

BishopWalter Wrote: Bah oui voyons une console pas branché, dépourvu d'éléments électroniques comme la Led Xbox en façade qui plus est fait une énorme fumée blanche. Surtout que ce sont les deux seuls à qui ça arrive sur tous les consommateurs et qu'en scrutant les réseaux sociaux comme Twitter, facebook et les forums sur le net, quasiment aucun problème n'a été relevé.



Si pour toi ça ne prouve rien .... Me dis pas en plus de retirer les câbles, il a aussi démonté la led de la console avant de prendre une vidéo.

Comment tu sais qu'elle est dépourvue d'éléments électronique ? la led est éteinte parce que la console est débranché, mais on la voit clairement, plus grise que blanche a cause de éclairage merdique et du faite qu'elle est etteinte (tu penses vraiment que le mec se serait fait chier a reproduire une Xbox avec le vert a travers la grille, mais aurait oublier le bouton power ?).Ensuite des condensateur (entre autre) qui crame sa peut provoqué une epaisse fumé blanche comme sur la vidéo et il se trouve que les console en sont remplie de condensateur, n'importe qu'elle électronicien te le dira.Et pour finir, comme je l'ai dit dans mon premier poste, des raté sa existe, sa n'en fait pas une généralité, donc qu'il y est un ou deux possesseur de Xbox qui ont eu se problème sa n'aurait rien exceptionnel.D’ailleurs on ne sait rien de leurs installation électrique, ils ont peut être créer une surtension qui a cramé la console.Sa ne remet pas en cause la fiabilité de la console si c'est ça qui t’inquiète.