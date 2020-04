Xbox : la Xbox Game Bar évolue avec des widgets pour personnaliser l'expérience

Les adeptes du jeu sur Windows 10 connaissent sûrement déjà bien la Xbox Game Bar. Ce menu accessible via Windows+G donne un accès rapide à des options de chat, capture vidéo, paramètres audio et bien plus, qui viennent se superposer à notre partie en cours.

Le premier Inside Xbox de 2020 nous a permis de découvrir de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver via une mise à jour de l'outil. Elles tournent pour beaucoup autour du Widget Store, une boutique de micro-applications intégrée qui va nous changer la vie en rendant tous nos services favoris accessibles via la XGB. XSplit, Razer et Intel ont déjà prévu des apps pour simplifier notre expérience de jeu, mais la communauté et les professionnels sont invités à en créer d'autres pour personnaliser nos parties.

La Xbox Game Bar évolue

L’équipe a entendu vos requêtes : vous ne souhaitez pas être obligés d’appuyer en permanence sur Alt+Tab pour naviguer entre les applications lorsque vous jouez sur votre PC. C’est pour cette raison que vous pourrez désormais accéder à toutes vos applications favorites au sein même de la Xbox Game Bar, sans jamais devoir quitter votre jeu. Dès aujourd’hui, des widgets pour des applications comme Gamecaster de XSplit ou Cortex de Razer arrivent dans la Xbox Game Bar ! Les acteurs majeurs de l’écosystème du jeu sur PC se sont montrés très intéressés par cette fonctionnalité, attendez-vous donc à voir le nombre de widgets disponibles augmenter dans un avenir proche. D’ici là et si ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez devenir Xbox Insider ou rejoindre le Game Bar Flight dans le Hub Xbox Insider pour découvrir les widgets dès maintenant. Si vous n’êtes pas un Insider, pas de souci, vous pourrez également y avoir accès très bientôt. Pour rappel, vous pouvez accéder à ces nouvelles fonctionnalités en appuyant sur la touche Windows et sur « G » en même temps (Win+G).

Trouvez, installez et organisez vos widgets dans le Widget Store

Pour commencer, il vous faut un moyen de découvrir de nouveaux widgets pour votre Game Bar afin de les utiliser. Ce moyen, c’est le Game Bar Widget Store. Dans le menu Game Bar, vous pourrez voir une nouvelle option vous permettant de lancer le store au sein de celle-ci. D’ici, vous pourrez naviguer et ainsi découvrir de nouveaux widgets, sans jamais avoir besoin de quitter la Game Bar.

Streamez comme un pro avec le widget Gamecaster de XSplit

La célèbre application de streaming Gamecaster, de XSplit, possède donc désormais un widget Xbox Game Bar. Voilà qui permet d’accéder aux fonctionnalités indispensables de Gamecaster sans avoir à faire des allers-retours entre vos applications ou à quitter votre jeu. Lancez ou interrompez votre diffusion, interagissez avec le chat, gardez un œil sur les statistiques pour maximiser l’interaction avec vos spectateurs et optimisez les paramètres d’encodage pour maintenir une qualité de stream idéale, le tout, depuis le widget Gamecaster. Celui-ci est intégralement personnalisable : vous pouvez mettre en avant vos outils préférés et même faire en sorte qu’ils restent visibles à l’écran pendant que vous jouez. Rendez-vous sur XSplit pour télécharger l’application Gamecaster, le widget pour la Xbox Game Bar y est inclus par défaut. Si vous utilisez déjà Gamecaster, vous pouvez vous rendre sur le Microsoft Store (ou dans le Widget Store depuis la Game Bar) pour télécharger et activer le widget Gamecaster pour la Xbox Game Bar.

Optimisez vos sessions de jeu avec Razer Cortex et Razer Gold

Le System Booster de Razer Cortex fait également partie des applications préférées des joueuses et des joueurs PC. Le widget Razer Cortex (Bêta) est également disponible aujourd’hui et grâce à lui, vous pourrez accéder aux fonctions comme Boost et Restore. En une seule étape, arrêtez les processus et les services inutiles en tâche de fond pour libérer de la mémoire et mieux profiter de votre jeu. Le widget vous permet également de garder un œil sur les jeux qui peuvent être achetés via Razer Gold et vous permettre d’accumuler des points Razer Silver. Revenez tous les jours, jouez et échangez vos points contre des récompenses comme du matériel Razer, des jeux, des cartes cadeaux et plus encore, le tout depuis le widget. Celui-ci dispose enfin d’une fonction qui permet de trouver les meilleurs prix pour vos jeux PC : il suffit de cliquer sur une offre pour voir une comparaison détaillée des différents magasins la proposant.

Rendez-vous sur le site de Razer pour en savoir plus sur l’application Razer Cortex win32 retrouvez le widget Razer Cortex (Bêta) dans le Microsoft Store ou le widget store de la Game Bar.

Vous pouvez également activer le widget Razer Gold, un porte-monnaie virtuel pour la monnaie qui l’est tout autant de Razer : le Razer Gold. Vous pourrez y recharger votre porte-monnaie, même pendant une session de jeu. Reherchez le widget Razer Gold dans le Microsoft Store ou dans le widget store de la Game Bar.

Optimisez votre PC grâce au Intel Graphics Command Center

Grâce à un partenariat avec Intel, les outils indispensables du Intel Graphics Command Center (IGCC) seront bientôt accessibles depuis la Xbox Game Bar. Le widget sera disponible via le programme Bêta IGCC ce printemps et permettra dans un premier temps d’accéder aux paramètres graphiques, aux profils d’utilisation de l’énergie ainsi qu’au streaming et à la capture vidéo. Mais le IGCC est amené à évoluer, comme la Xbox Game Bar, et de nombreuses autres fonctionnalités sont au programme.

Tout le monde peut créer ses widgets

En plus des widgets développés par ces partenaires, le SDK (Software Development Kit) de la Game Bar (Bêta) est aussi disponible dès aujourd’hui, ce qui veut dire que n’importe quel développeur peut créer des widgets personnalisés. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.