Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, des extraits inédits d'Un avenir commun dans un trailer récapitulatif, les nouveaux personnages détaillés

Nintendo a passé la seconde pour la promotion de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dans l'Archipel, et après le partage de visuels sur le compte Twitter japonais du jeu ces derniers jours, nous avons désormais droit à une longue bande-annonce comme sait si bien le faire la firme au plombier, résumant tout ce qu'il faut savoir sur les bases du jeu. Bon, nous vous prévenons, la première minute de la vidéo contient des spoilers sur le début du jeu, que vous préférerez assurément découvrir par vous-mêmes si vous n'avez jamais mis les mains sur l'Action-RPG de Monolith Soft.

S'en suit un passage de revue des personnages principaux, à commencer par Shulk, le nouveau possesseur de l'épée Monado, qui sera entouré par Fiona, Reyn, Dunban, Sharla, Melia et Riki au fil de son périple. Les divers environnements plus ou moins ouverts sont eux aussi exhibés, avant de laisser leur place à l'un des atouts majeurs de cette production, à savoir son système de combat aux petits oignons donnant immédiatement envie de s'y replonger. Chaque membre de l'équipe possède ainsi différents Arts disposant d'un cooldown, avec la possibilité de réaliser des chaînes avec nos compagnons pour des affrontements en temps réels vraiment dynamiques. La Monado permet de son côté bien des prouesses, dont des visions du futur. Ennemis uniques, renforcement des liens entre personnages alliés, quêtes annexes permettant d'accroître le sociogramme, points de téléportation, tout y passe pour donner envie.

Mais le plus intéressant pour les joueurs ayant déjà achevé la bête se trouve à la fin, après une autre série de scènes spoilant certains moments du jeu de base. En effet, nous découvrons à partir de 5:35 le contenu inédit Un avenir commun, accessible dès le départ et se situant 1 an après les évènements originaux. Comme vous pouvez le constater, les deux Nopons accompagnant Shulk et Melia serviront bien d'alliés en combat. À noter également que les personnages sont ici montrés au niveau 68, sans doute boostés de base pour faire face aux défis de cet épilogue. Le site officiel japonais nous en apprend un peu plus à ce sujet avec pour commencer un synopsis traduit par Gematsu :

Un an s'est écoulé depuis la bataille finale. Le monde est en paix, chaque race s'est unie et la restauration est en cours. Au milieu de tout ça... Shulk suggère à Melia qu'ils aillent chercher Alcamoth, la capitale impériale, qui avait disparu. Ils embarquent tous deux à bord du dirigeable Junks avec leurs vues sur la capitale impériale, mais le vaisseau est soudainement attaqué par un mystérieux bombardement. Et le Junks s'écrase dans un endroit appelé « Épaule de Bionis ».

C'est dans cette zone de jeu inédite que nous ferons la connaissance de Kino et Nene, les deux Nopons vert et rose rejoignant notre équipe :

Kino Il cherche son père et vise à devenir un « héros ». Il est également un peu timide. Quelles sont les capacités du pistolet à éther que son père lui a donné ? Nene Une Nopon fiable qui s'occupe de Kino comme une mère. Bien qu'elle soit mignonne en apparence, elle est bien puissante en combat.

Autres détails dévoilés, Shulk devra être plus prudent durant les affrontements, ne possédant plus sa vision du futur, notamment face aux puissants monstres enveloppés d'un voile noir, capables d'attirer les ennemis environnants. Quant au groupe de Nopons de la bande-annonce, ils nous aideront via leurs compétences spéciales une fois des quêtes accomplies. Des visuels sont disponibles en page suivante pour voir tout ce beau monde à l'arrêt.

Pour terminer, deux publicités ont été partagées. Avec tout ça, l'attente du 29 mai va se faire plus pressante que jamais, date à laquelle Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est attendu sur Switch.