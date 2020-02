Yacht Club Games Presents : une présentation annoncée pour la semaine prochaine

L'été dernier, le développeur et désormais éditeur Yacht Club Games s'est à son tour essayé aux diffusions préenregistrées de type Nintendo Direct pour nous donner des nouvelles de ses projets. Ce fut l'occasion de découvrir Shovel Knight Dig ainsi que tout un tas d'informations à propos des extensions stand-alone de Shovel Knight que sont King of Cards et Showdown.

Eh bien, un deuxième Yacht Club Games Presents sera diffusé la semaine prochaine en amont de la PAX East, le mercredi 26 février à 18h00 en France, le premier ayant étant suivi en direct par plus de 50 000 personnes et vu près de 200 000 fois depuis sa mise en ligne. Il nous est promis des informations sur Shovel Knight Dig, mais également le jeu Cyber Shadow de Mechanical Head Games, ce qu'il se trame actuellement dans le studio et ses plans pour la PAX East, ainsi que quelques nouvelles surprises.

« Nous nous sommes éclatés avec le premier Yacht Club Games Presents, donc nous le faisons à nouveau ! Ce format nous permet de partager les nouveautés du studio d'une manière plus agréable qu'un communiqué de presse », explique Sean Velasco, designer chez Yacht Club Games. « Outre les mises à jour sur nos projets en cours de développement, nous avons également de grandes surprises en magasin, alors soyez excités. »

Si vous appréciez les productions du studio, vous savez quoi faire la semaine prochaine. La diffusion sera disponible sur YouTube et Twitch.