Year of the Ladybug : le jeu d'horreur pitché en 2016 se trouve un éditeur japonais

En 2016, un artiste américain du nom de Dave Kang partageait son idée pour un jeu d'horreur dénommé Year of the Ladybug. Le titre a été brièvement en développement avant d'être annulé en 2017, Dave Kang a continué son projet via d'autres médias, comme un artbook, grâce à des campagnes de financement participatif, mais comme il l'a annoncé cette semaine en vidéo, Year of the Ladybug est bel et bien vivant.

Eh oui, Dave Kang vient d'annoncer qu'il avait trouvé « un producteur japonais expérimenté » afin d'éditer Year of the Ladybug, même si pour l'instant, les deux entités sont simplement en phase de discussions depuis l'année dernière. Le titre que tout le monde connaît ne sera peut-être pas conservé, mais il devrait bien y avoir un jeu vidéo dans cet univers. Dave Kang reste cependant évasif concernant l'identité de l'éditeur.

D'après le pitch évoqué en 2016, Year of the Ladybug est un jeu d'horreur prenant place en 2022 et suivant James Hsieh, un meurtrier de masse surnommé The Ladybug Killer qui se réveille enfermé dans un hôpital en ruine et en quarantaine avec d'autres personnes. Un système de combat à la troisième personne avec des combos devrait lui permettre de s'échapper, avec la possibilité d'apprendre de nouvelles techniques de combat et de trouver des armes à feu, mais l'économie de munitions sera nécessaire, et le titre devrait également proposer quelques énigmes.