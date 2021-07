YouTube Premium : une offre de 3 mois d'essai gratuits au lieu d'un, merci Pokémon GO

C'est ce week-end que se tiendra le Pokémon GO Fest 2021, qui viendra d'ailleurs célébrer les 5 ans de Pokémon GO à travers le monde. Niantic s'est associé à Google pour qu'il soit son partenaire officiel sur l'évènement, et le géant a prévu un beau petit cadeau pour faire plaisir à une partie des joueurs.

Jusqu'au 6 octobre, vous pouvez ainsi prétendre à une offre d'essai de 3 mois gratuits à YouTube Premium, contre un mois en temps normal. Pour mémoire, l'abonnement enlève la publicité et permet de télécharger des vidéos, donne accès à YouTube Music, à la lecture avec écran éteint et plus encore pour 11,99 € par mois. Il suffit de se rendre à cette adresse pour en profiter, et ce seulement si vous êtes un nouvel abonné au service. Le communiqué précise que l'offre est réservée aux joueurs de Pokémon GO, mais à priori, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte actif pour la déclencher.

Dans le cadre du parrainage par Google Play du Pokémon GO Fest 2021 et pour célébrer le cinquième anniversaire de Pokémon GO, nous sommes ravis de vous annoncer que les Dresseuses et Dresseurs éligibles peuvent bénéficier de trois mois de YouTube Premium offerts !* Vous pouvez réclamer votre essai ICI. Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez attendre de YouTube Premium, lisez la suite ci-dessous. Regardez vos vidéos préférées sans interruption publicitaire.

Lisez des vidéos et de la musique aisément, que vous soyez en déplacement, que vous utilisiez d'autres applications ou que votre écran soit éteint.

Téléchargez vos vidéos préférées et visionnez-les en déplacement, où et quand vous le souhaitez.

Profitez du plus grand catalogue de musique au monde via l'application de streaming de YouTube, YouTube Music. Basculez facilement entre la vidéo et l'audio et profitez d'albums officiels, de listes de lecture, de singles, de clips musicaux et de reprises que vous ne trouverez que sur YouTube. Cette promotion d'essai sans frais de 3 mois YouTube Premium est réservée aux joueurs de Pokémon GO en France. Offre réservée aux clients qui ne sont pas déjà abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique, qui n'ont jamais été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Musique, et qui n'ont pas non plus bénéficié d'une offre d'essai pour YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Musique ou YouTube Red auparavant. L’offre doit être utilisée avant le 06 octobre 2021 à 8h59 (CET). Un mode de paiement valide sera exigé lors de l'inscription, mais aucune somme ne sera débitée avant la fin de la période d'essai. À la fin de la période d'essai, les frais d'abonnement standards vous seront automatiquement facturés. Ils s'élèvent actuellement à 11,99 €/mois. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la fin de la période d’essai. Vous devez posséder un compte Google pour bénéficier de cette offre. Consultez l'intégralité des conditions d'utilisation ICI. Organisateur de la promotion : Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande.





