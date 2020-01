Zombie Army 4: Dead War, une longue vidéo pour résumer le contenu du jeu

En attendant la sortie de Zombie Army 4: Dead War qui aura lieu le mois prochain, Rebellion partage une nouvelle longue bande-annonce de son jeu de survie avec des morts-vivants nazis.

Cette vidéo de plus de six minutes est l'occasion de découvrir de nouveaux zombies, équipés jusqu'aux dents de lance-flammes ou mitrailleuses lourdes. Heureusement, les joueurs ne sont pas en reste pour affronter ces hordes avec des fusils à verrou, des mitraillettes et des pistolets, chaque classe d'arme étant adaptée à la distance des ennemis. Le décor proposera quant à lui quelques pièges bien efficaces pour éliminer plusieurs zombies à la fois, sans oublier les grenades explosives et incendiaires. Zombie Army 4: Dead War inclura par ailleurs un système de rangs permettant de débloquer des capacités améliorant les personnages ou leurs armes, avec des mods pour les personnaliser davantage. La vidéo se termine enfin sur le mode Horde, où les morts-vivants arrivent par vagues, le but étant de survivre le plus longtemps possible en avançant dans les différentes zones du niveau.

Pour rappel, la date de sortie de Zombie Army 4: Dead War est fixée au 4 février 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

