Zombie Army 4: Dead War, la Saison 2 se lance en vidéo

Sorti en février dernier, Zombie Army 4: Dead War a déjà eu droit à une première Saison de contenu additionnel avec la campagne Hell Cult, rajoutant trois missions et un tas d'autres choses. Rebellion ne s'arrêtera pas là, il a annoncé la venue de deux nouvelles Saisons, et la première est lancée depuis aujourd'hui :

La campagne additionnelle Death from Above proposera donc encore une fois trois nouvelles missions, la première, Damnation Valley, est déjà jouable. Elle nous emmène dans les montagnes des Alpes où un portail satanique a été ouvert, avec tout un tas de démons arrivant sur Terre. Les joueurs peuvent également retrouver le personnage Zombie Gentleman Dress Uniform, les packs Halloween Headgear et Lee Enfield Rifle, les skins Occult Ritual Weapon et le pack spécial Halloween Charm, tout cela est proposé à l'achat individuellement ou dans le Season Pass Two. Sinon, une nouvelle carte pour le mode Horde fait son arrivée, et cette fois, elle est gratuite.

Damnation Valley est donc disponible dès maintenant dans Zombie Army 4: Dead War, vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus. La seconde mission de Death from Above arrivera en décembre prochain, puis cette seconde campagne sera conclue en janvier 2021. Et c'est aussi l'année prochaine qu'arrivera la Saison 3, bref, vous aurez encore de quoi vous amuser. Zombie Army 4: Dead War est vendu 29,88 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Zombie Army 4: Dead War, un jeu de tir classique mais qui fonctionne