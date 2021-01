Zombie Army 4: Dead War, Dead Zeppelin, la dernière mission de la Saison 2 lancée en vidéo

Zombie Army 4: Dead War fêtera son premier anniversaire le mois prochain, et les joueurs ont de quoi faire avec le jeu de tir de Rebellion. Après la première saison additionnelle rajoutant trois missions pour la campagne Hell Cult, le studio a lancé Death from Above, seconde campagne post-lancement qui permettait déjà de jouer aux missions Damnation Valley et Alpine Blitz.

Cette semaine, cette seconde saison se termine déjà avec l'arrivée de la mission Dead Zeppelin, qui vient donc clôturer la campagne Dead from Above. Les joueurs vont devoir cette fois faire face à un énorme dirigeable afin de sauver la Terre, rien que ça. Comme à chaque fois, ce chapitre rajoute du contenu additionnel, à acheter séparément ou à retrouver dans le Season Pass Two, avec les pistolets Nagant M1895 et 7.65mm Polizeipistole, les packs Buckets Headgear et Horror Charms, les skins d'armes Toxic Hazard et Black Ice et la tenue Night Ops Jun. Ce contenu additionnel est mis en avant dans une nouvelle bande-annonce ci-dessus, ainsi qu'au travers d'images à admirer sur la seconde page.

Si la Saison 2 s'achève, c'est loin d'être la fin pour Zombie Army 4: Dead War, une Saison 3 est attendue dans le courant de l'année. Vous pouvez retrouver le jeu à 26,59 € sur Amazon.

