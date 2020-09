Zombie Army 4: Dead War, des Saisons 2 et 3 annoncées en vidéo

Cela fait maintenant six mois que Zombie Army 4: Dead War est sorti sur ordinateurs et consoles de salon, Rebellion a depuis lancé une série de contenus additionnels au travers de la Saison 1, dont des personnages, armes et skins additionnels. La fête n'est pas finie, le titre vient d'accueillir une carte gratuite pour le mode Horde et un pistolet-arbalète. Mais ce n'est pas tout.

Eh oui, Rebellion vient d'annoncer que Zombie Army 4: Dead War va avoir droit à une Saison 2 en 2020, ainsi qu'une Saison 3 en 2021 ! Là encore, les joueurs pourront découvrir de nouvelles missions de campagne scénarisées, des armes, des skins et encore du contenu gratuit. Dans le carnet des développeurs à retrouver ci-dessus, nous avons déjà droit à un aperçu de la Saison 2 qui arrivera dans les prochains mois, pas de révolution en vue, avec des souterrains, des villages et des bases remplis de zombies nazis. Rebellion nous en dira davantage prochainement.

Le studio a également profité de l'occasion pour annoncer que les joueurs ont tué plus de deux milliards de morts-vivants dans Zombie Army 4: Dead War (c'est le double par rapport à février dernier), dont 50 millions de clones d'Hitler. Le jeu est actuellement bradé à 39,62 € sur Amazon.fr.

