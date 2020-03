Zombie Army 4: Dead War, la mission Terror Lab lancée en vidéo, et des détails sur les prochains contenus

Zombie Army 4: Dead War est sorti au début du mois dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, les joueurs l'ont sans doute déjà terminé et s'amusent désormais avec le mode Horde ou les défis hebdomadaires, mais Rebellion revient à l'assaut avec le premier contenu du Season Pass, Terror Lab.

Terror Lab est donc la première des trois missions de la campagne additionnelle Hell Cult, permettant aux joueurs d'explorer un étrange laboratoire évidemment infesté de zombies nazis. Pour se défendre, ils pourront incarner le nouveau personnage, l'American Sea Captain, et s'équiper d'armes comme la PPSH et le M1 semi-automatique, arborer les skins Molten Lava pour les fusils ainsi que la tenue Classic de Boris. Et si vous préférez le mode Horde, sachez qu'il a droit à une carte additionnelle, Undead Wood, gratuite pour tous les joueurs.

Rebellion en profite pour annoncer que la suite des festivités aura lieu en avril prochain, avec le Renegade Officier, la mission Blood Count, des masques à gaz, des skins Bloodsoaked pour les armes ainsi que le Mortar Shotgun. D'autres contenus arriveront en mai 2020 puis dans le courant de l'été pour les possesseurs du Season Pass de Zombie Army 4: Dead War, et tous les joueurs pourront également profiter d'une mise à jour gratuite avec encore une carte Horde supplémentaire et un mode de difficulté Elite.

