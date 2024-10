Halloween : 10 jeux d'horreur de 2024 pour trembler le 31 octobre !

Halloween approche à grands pas et vous avez sans doute comme projet de passer votre 31 décembre devant l’ordinateur ou la console pour trembler sur un jeu vidéo horrifique. GAMERGEN.COM vous propose aujourd’hui une sélection de 10 jeux d’horreur sortis en 2024 et qui vont vous faire frissonner pour Halloween. Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive et n’a pas comme prétention d’être un « Top 10 des meilleurs jeux d’horreur de 2024 ».

Sans plus attendre, éteignez la lumière, allumez votre console ou votre PC, rapprochez votre paquet de bonbons, voici 10 jeux d’horreur pour Halloween 2024 :

Alan Wake 2 (Remedy, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, disponible à 69,99 € sur Cidscount en Deluxe Edition)

Oui, Alan Wake 2 est sorti en 2023, mais il a eu droit cette année à deux extensions, Night Springs (Zone X) et The Lake House (La Maison du lac) qui prolongent l’expérience et introduisent même de nouveaux personnages jouables. Des contenus additionnels à faire pour tous les fans du jeu, de Control et du Remedy Connected Universe. En plus, tout cela est regroupé dans une récente Deluxe Edition physique avec Alan Wake Remastered en bonus.

TEST Alan Wake 2 : une histoire de monstres

The Casting of Frank Stone (Supermassive Games, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Supermassive Games s’est fait un nom auprès des amateurs d’horreur avec Until Dawn, mais le studio est de retour cette année avec The Casting of Frank Stone, un jeu d’horreur narratif dans l’univers de Dead by Daylight. Un groupe de cinéastes en herbe s’aventure dans une aciérie de l’Oregon et tombe sur un tueur en série sadique. Comme toujours avec ce développeur, il faudra faire les bons choix aux bons moments pour tenter de sauver tout le monde.

Until Dawn Remaster (Ballistic Moon, PC, PlayStation 5, disponible à 64,64 € sur Amazon)

Until Dawn, justement, est lui aussi de retour, avec une version remastérisée par Ballistic Moon. L’histoire reste inchangée, nous suivons une bande d’amis se rendant dans un chalet en montagne pour commémorer la disparition d’un des leurs l’année précédente, mais un mystère plane et un tueur semble rôder dans les environs. Le jeu profite d’améliorations graphiques avec l’Unreal Engine 5, c’est un incontournable si vous ne l’avez pas encore fait.

Imaginez Silent Hill, mais dans un futur tech-noir et en Angleterre. Véritable ode aux survival-horror des années 2000, le jeu suit Mica, une transporteuse pour le marché noir qui se retrouve dans une zone d’exclusion, à la recherche de Sasha, sa partenaire disparue depuis deux semaines. Un jeu qui mélange de l’action, des énigmes, de l’exploration, des ressources limitées et évidemment de l’horreur.

Dead Rising Deluxe Remaster (Capcom, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, disponible à 49,99 € sur Amazon)

Les zombies sont un peu passés de mode en 2024, mais Capcom a quand même eu la bonne idée de sortir une version remastérisée du premier Dead Rising, qui a finalement tout d’un vrai remake. Le jeu en met plein la vue et permet de retrouver Frank West, photojournaliste qui se rend au centre commercial de Willamette, Colorado, pour enquêter sur une curieuse mise en quarantaine. Comme dans Zombie (Dawn of the Dead) de George A. Romero, le magasin est envahi de morts-vivants, Frank West va devoir survivre, aider d’autres personnages et s'enfuir en utilisant tout un tas d’armes loufoques. Un jeu d’action pas très horrifique, mais sanglant et terriblement fun.

TEST Dead Rising Deluxe Remaster : plutôt proche d’un remake que d’un remaster



Mouthwashing (Wrong Organ, PC)

Que se passe-t-il lorsque le petit équipage du Tulpar, un cargo spatial, se retrouve coincé aux confins de l’espace, abandonné de tous ? Eh bien tout le monde devient fou, Mouthwashing est un jeu d’horreur psychologique atmosphérique et narratif suivant le quotidien d’un équipage affrontant la famine, l’isolation et les discordes. Les joueurs devront tout faire pour survivre, quitte à accélérer la mort de leurs collègues.

Still Wakes the Deep (The Chinese Room, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, disponible à 24,99 € sur Amazon)

Quand les développeurs de Dear Esther et Amnesia: A Machine for Pigs sortent un nouveau jeu d’horreur lovecraftien, les fans sont aux aguets. Still Wakes the Deep nous ramène en 1975, sur une plateforme pétrolière frappée par une tempête. L’équipage est isolé, il n’y a plus aucun moyen de s’échapper et une horreur inconnue et indicible vient de monter à bord. Il va falloir ruser pour survivre et trouver un moyen de rentrer à la maison pour revoir votre famille.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, disponible à 29,99 € chez Micromania)

Difficile de passer à côté des films Sans un bruit si vous aimez l’horreur, la franchise a eu droit à son jeu vidéo officiel, A Quiet Place: The Road Ahead. Comme dans les longs-métrages, il faut rester le plus silencieux possible pour éviter de se faire tuer par des créatures extraterrestres sans pitié, tout en suivant l’histoire d’une jeune femme gérant l’apocalypse, des drames familiaux et ses démons intérieurs. Il y a même une fonctionnalité « Détection du bruit du micro » pour vous obliger à garder le silence IRL !

Fear the Spotlight (Cozy Game Pals, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Premier jeu édité par Blumhouse Games, Fear the Spotlight est une lettre d’amour aux jeux d’horreur des années 90. Le titre met en scène deux amies, Vivian et Amy, qui se lance dans une séance de spiritisme après les cours. Évidemment, elles réveillent un monstre démoniaque, Vivian doit retrouver son amie et lever le voile sur une ancienne tragédie, en évitant la créature et en résolvant des énigmes.

Silent Hill 2 (Bloober Team, PC, PlayStation 5, disponible à 59,99 € sur Cdiscount)

C’est une évidence, mais si vous ne l’avez pas encore fait, foncez acheter Silent Hill 2, le remake de Bloober Team. Le studio polonais modernise avec brio le survival-horror culte de Konami avec des graphismes sublimes, des énigmes repensées, des lieux agrandis et des monstres toujours plus terrifiants. Un remake immanquable pour les joueurs, fans comme néophytes de la franchise (inutile d’avoir déjà fait un autre Silent Hill pour profiter de cet opus). Le titre brille toujours par son scénario profond et son protagoniste torturé recherchant sa femme, pourtant décédée, dans la brumeuse ville de Silent Hill.

TEST Silent Hill 2 : le brumeux remake d'un chef-d'œuvre

Slitterhead (Bokeh Game Studio, PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S)

Alors oui, c'est un onzième jeu et Slitterhead sortira seulement le 8 novembre prochain, mais le premier titre de Bokeh Game Studio est à surveiller de près. Il est conçu par Keiichiro Toyama, directeur du premier Silent Hill et des Siren/Forbidden Siren, des jeux d’horreur cultes. Dans un tout autre registre, il a également réalisé les Gravity Rush, mais il revient avec Slitterhead, un sombre jeu d’action et d’aventure où le Hyoki, un être sans enveloppe charnelle, traque les Slitterheads, des créatures dévoreuses de cerveaux. Le jeu promet son lot d’étonnantes idées de gameplay et de monstres dérangeants !