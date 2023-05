PREVIEW F1 23 : Precision Drive pour survivre (et ne pas glisser)

Le mois prochain sortira F1 23, le nouveau jeu de course annuel d’EA Games et Codemasters. Pour cette édition, les studios ont évidemment apporté plusieurs nouveautés, mais aussi des améliorations. Nous avons eu l’occasion d’essayer le titre pendant quelques tours en contre-la-montre et en Grand Prix afin de découvrir les changements apportés au gameplay.

Cette première brève approche de F1 23 a de quoi rassurer les fans.



Si la saison 2022 avait introduit une toute nouvelle réglementation avec des monoplaces très différentes des années précédentes, les changements sont bien moins nombreux dans la réalité pour la saison 2023. Les développeurs se sont donc concentrés à rendre le pilotage plus réaliste, que ce soit du côté du freinage ou de l’accélération en sortie de virage. Et mine de rien, de ce que nous avons pu voir, à la manette DualSense et pour le moment, cela fonctionne très bien. Les sensations sont prenantes, la voiture colle à la piste, le joueur arrive à bien ressentir le grip des gommes sur l'asphalte et la réaccélération se fait un peu plus facilement.

Bien sûr, la voiture perd toujours l’arrière si les aides au pilotage sont désactivées et si la pédale d’accélération (la touche R2/RT) est trop enfoncée, mais c’est maintenant plus réaliste, il est désormais bien plus simple de savoir quand la voiture va partir en tête-à-queue, et ainsi gérer le dosage de l’accélération à la perfection. Les Formule 1 modernes sont lourdes et puissantes, c’est toujours un petit coup de main à prendre, mais elles accrochent parfaitement à la piste et davantage de joueurs vont sans doute pouvoir se passer des aides au pilotage pour avoir des sensations plus réalistes et satisfaisantes. De ce côté-là, c’est enfin agréable d’avoir une monoplace qui a du grip et répond au doigt et à l’œil.

En plus de cela, les développeurs ont introduit la technologie Precision Drive, toujours dans l’optique d’améliorer le gameplay à la manette et le rapprocher des sensations avec un volant et pédalier. Soyons clair, jamais une manette ne remplacera ces périphériques onéreux, mais là encore, l’idée est louable et fonctionne. Cela passe par un tas de paramètres pour régler les zones mortes des gâchettes pour l’accélérateur et le frein, mais aussi pour le joystick gauche servant à tourner le volant. C’est très sensible et pas forcément évident de voir la différence au premier changement, mais entre ces réglages et le retour de force des gâchettes de la DualSense, les sensations sont un peu plus réalistes à la manette, mais les volants ne sont pas prêts d’être remplacés.

Nos premières impressions : Bon. Cette première brève approche de F1 23 a de quoi rassurer les fans, Codemasters a été à l’écoute des critiques faites au gameplay du précédent volet et a apporté des modifications et améliorations qui vont bien. Les monoplaces, toujours aussi lourdes, collent maintenant bien plus à la piste, la maniabilité est ainsi plus réaliste et les réaccélérations en sortie de virage sont moins crispantes sans les aides au pilotage. Attendons désormais de voir les autres éléments du jeu de course, mais il est bien parti pour séduire les fans de Formule 1.

