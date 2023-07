PREVIEW Gord : premier avis sur ce jeu de stratégie et de gestion de ville typé Dark Fantasy

En avant !





Dans un monde impitoyable où la nature se mêle aux légendes, Gord offre une aventure sombre et captivante qui repousse les limites du genre de construction de ville. Développé par le studio polonais Covenant.dev et édité par Team 17, ce jeu de stratégie solo propose un récit captivant de Dark Fantasy, mêlant subtilement des éléments d'aventure et de gestion de ressources.

En embrassant pleinement le côté sombre de la Dark Fantasy, Gord aborde des sujets délicats et matures.

Inspiré du folklore slave, Gord nous plonge dans un univers mystérieux où les monstres mythologiques et les défis inattendus menacent le bien-être de la Tribu de l'Aube, la colonie que nous sommes chargés de construire et de protéger. Dès les premières minutes, Gord parvient à établir une atmosphère tendue et intrigante grâce à des scènes d'ouverture cinématiques et des dialogues intéressants. Nous y incarnons un leader confronté à une multitude de choix complexes : veiller à la santé mentale de ses citoyens tout en répondant à leurs besoins matériels, gérer les ressources limitées pour le développement de la colonie et, surtout, défendre notre tribu contre les terrifiantes créatures venues tout droit des mythes slaves.

La gestion des ressources est l'épine dorsale de Gord, mais ce n'est qu'un aspect du défi auquel nous sommes confronté. Chaque citoyen a sa propre personnalité, ses désirs, ses craintes et il est primordial de maintenir leur santé mentale pour assurer leur bonheur et leur productivité. Les interactions humaines jouent un rôle crucial dans l'évolution de notre colonie et nos choix ont des répercussions sur son développement.

Gord propose également un système narratif soigné qui entremêle subtilement l'aventure avec la gestion de la colonie. Des quêtes et divers évènements enrichissent l'expérience de jeu et les joueurs doivent faire face à des dilemmes moraux et ainsi prendre des décisions difficiles qui influencent le cours de l'histoire. En embrassant pleinement le côté sombre de la Dark Fantasy, Gord aborde des sujets délicats et matures, ce qui a conduit Team17 à collaborer avec l'association caritative Safe in Our World pour garantir une représentation appropriée de ces thématiques sensibles.

Sur le plan visuel, Gord présente des graphismes assez réussis mettant en valeur l'atmosphère oppressante. Les paysages lugubres et les personnages particulièrement bien travaillés ajoutent une couche de réalisme à cette odyssée. Covenant.dev est composé de développeurs ayant travaillé chez 11 bit studios et CD Projekt Red, apportant à ce jeune studio une maîtrise qui permet d'offrir un gameplay fluide et plutôt riche. Les mécanismes bien pensés offrent un équilibre subtil entre la construction de la colonie et les défis stratégiques qui se présentent aux joueurs.

Nos premières impressions : Vivement ! Gord se présente comme un jeu de stratégie prometteur qui repousse un peu les limites du genre. Son atmosphère captivante, son gameplay astucieux et ses thèmes matures devraient en faire une expérience intrigante pour les amateurs de Dark Fantasy et de gestion. Cet essai rapide nous a donc laissé une impression positive et une forte envie d'en voir plus.