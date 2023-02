TEST Les Sims 4 Kits Collection Simtimité et Objets de salle de bain : il fait chaud d’un coup, non ?

Collection Simtimité





Il y a quelques jours sont sortis les deux kits Collection Simtimité et Objets de salle de bain du jeu Les Sims 4. Le premier nous promet un CAS agrémenté de sous-vêtements un peu plus travaillés et détaillés que ceux qui y sont déjà. Quant au second, ce sont les décorations qui sont mises à l’honneur pour nos salles d’eau. Mais de quoi sont exactement composés ces deux kits ?

Un gros coup de cœur pour le body.

Attendez-vous uniquement à obtenir de nouvelles pièces pour le haut et le bas du corps dans ce kit. Pas de coiffure, ni autre accessoire. Toutefois, les quelques tenues proposées sont à la fois décontractées et sexy. Elles mettent bien en valeur le corps des Sims et s’inscrivent dans l’air du temps, avec des motifs acidulés et des coupes en taille haute. Les sous-vêtements féminins sont quant à eux vraiment bien travaillés. Les pièces en dentelle paraissent fines et ajustées. Un gros coup de cœur pour le body, qui peut aussi parfaitement se porter au quotidien, avec un jean ou un short tout simplement.

Certains ensembles sont un peu plus sportifs, en présentant de larges bandes élastiques qui marquent bien la taille et les hanches. Du côté masculin, nous retrouvons du (très) court comme du long, avec des motifs contrastés. Les imprimés sont parfois un peu kitsch, mais nous sommes dans Les Sims après tout... Les hauts laissent entrevoir le torse pour la plupart d’entre eux, ce qui leur octroie un côté décontracté. En somme, même si le nombre de nouvelles pièces disponibles n’est pas folichon, nous sentons que chaque vêtement a été travaillé avec soin, avec des couleurs harmonieuses.

Objets de salle de bain





Quant à ce kit, il nous offre une bonne trentaine d’objets de décoration pour nos salles de bain. Tout le nécessaire est présent : tubes de dentifrice, papier toilette, brosse à dents et rasoir électriques, sèche-cheveux, tapis de bain, lotions en tout genre... et même un verre à dentier ! Un gros plus pour cette diversité d’objets proposée. En revanche, si nous souhaitons les positionner correctement, il faut impérativement utiliser le code de triche « bb.moveobjects on » et jouer avec le positionnement en hauteur et au sein de la grille.

Si vous valorisez la qualité, Collection Simtimité est fait pour vous.

Autre bémol : aucun de ces objets n’est jouable, dans le sens où il ne s’agit que de décorations. Nous aurions bien aimé deux ou trois animations, avec le sèche-cheveux, la brosse à dents et le rasoir électriques par exemple (et il y avait pourtant de quoi faire avec l’introduction récente de la pilosité dans le jeu). Malgré tout, ces objets apportent une touche de réalisme supplémentaire aux salles de bain et les rendent un peu plus « vivantes ».

Ces deux kits intimes remplissent leur objectif : l’un embellit le corps, l’autre enrichit l’environnement de nos Sims. Si vous valorisez la qualité, Collection Simtimité est fait pour vous. Si c’est la quantité, alors Objets de salle de bain saura vous satisfaire.

