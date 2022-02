TEST Les Sims 4 Tenues de carnaval : un voyage à Rio de Janeiro... ou pas ?

Se voulant toujours plus inclusif, Les Sims 4 a collaboré cette fois-ci avec la drag-queen brésilienne Pabllo Vittar pour nous offrir un kit excentrique et joyeux. Mardi gras approchant, ce kit tombe plutôt bien niveau timing. Toutefois, qui dit carnaval dit Rio de Janeiro, surtout avec la collaboration d’une drag-queen brésilienne. Et qui dit Rio de Janeiro dit plumes, paillettes et strass, notamment les fameuses tenues brésiliennes affriolantes et emblématiques du carnaval avec leurs énormes roues de plumes colorées et leurs coiffes toujours plus exubérantes...

La plume est à l’honneur.

Tout d’abord, il faut savoir que les tenues et accessoires disponibles avec ce kit ne concernent que les adultes. En même temps, un carnaval brésilien, c’est plutôt sexy. Toutefois, aucune nouvelle coiffure à l’horizon, pas même une jolie coiffe plumée, ce qui est un peu décevant. En revanche, les deux nouvelles ombres à paupières disponibles sont magnifiques et très bien travaillées, aux tons très vifs et colorés tout en proposant une version en noir et blanc un peu plus soft qui convient à davantage de situations. Côté accessoires, la plume est à l’honneur. Nous pouvons orner nos Sims d’une parure avec boucles d’oreilles et collier assortis en forme de plume, dont les tons multicolores correspondent bien à l’ambiance du kit. Par ailleurs, les développeurs ont fait un beau travail de définition sur ces deux accessoires. Nous pouvons également leur faire chausser une petite paire de lunettes en forme de cœur, plus typique des années 70 que du carnaval brésilien, mais soit. Elle se fond relativement bien dans le style du kit.

En ce qui concerne les tenues, qu’elles soient féminines ou masculines, il est certain qu’elles ne manquent pas de couleur et d’originalité. La plupart d’entre elles sont bien dessinées, même si la texture en résille laisse un peu à désirer quand le zoom est au maximum. Les imprimés à la fois tropicaux et animaliers nous rappellent bien l’esprit du kit et sont assez harmonieux dans l’ensemble. Toutefois, si certaines pièces sont merveilleusement bien découpées et chatoyantes, d’autres nous laissent un peu dubitatifs... Certes, nous pouvons utiliser plusieurs hauts et shorts dans la vie courante de nos Sims, mais ne sont-ils pas trop « simples » pour un kit sur le thème du carnaval ? Ces pièces nous font plus penser à des tenues de festival plutôt que de carnaval. Elles n’en restent pas moins bien coupées et pleines de couleurs, en particulier les robes et le haut incrusté de sublimes joyaux.

Si vous recherchiez des roues de plumes et des coiffes extravagantes, vous risquez d’être déçus. En revanche, ce kit propose de superbes tenues, plutôt de festival, aux textures chatoyantes, aux imprimés bien travaillés et aux couleurs vibrantes.

Les plus Couleurs vibrantes

Belles textures

Accessoires travaillés Les moins Texture résille un peu pixelisée

Pas de roues de plumes et de coiffes du « carnaval »