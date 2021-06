TEST du Mamut Apto 2.0 : un gunstock tubulaire essentiellement taillé pour l'eSport !

Un gunstock avec de solides arguments, à monter soi-même





Nous avons récemment testé l'Ultimate VR Gun et aujourd'hui nous vous présentons l'Apto 2.0 de chez Mamut qui possède une philosophie bien différente. Pour rappel, un gunstock est une réplique d’arme à feu utilisée en réalité virtuelle pour améliorer la stabilité des mains en permettant ainsi une bien meilleure visée et une immersion supplémentaire avec une sensation physique et de poids plus réaliste. Notre dossier sur les gunstocks est à cette adresse.

Celui-ci fait partie du club très fermé des répliques tubulaires et modulaires et ne se compare donc pas réellement aux gunstocks monoblocs. Il fait suite à sa première itération et se pare d'optimisations bienvenues pour faire face à la concurrence de son segment. Les promesses sont alléchantes : matériaux légers et solides, réplique ultra modulable et adaptable à la majorité des contrôleurs du marché.

Le Mamut Apto 2.0 propose au joueur pléthore de combinaisons possibles pour répondre aux exigences les plus folles.

C'est bien le propre des répliques modulaires que d'arriver en pièces détachées. Les amateurs de la célèbre marque suédoise d'ameublement seront donc ravis. Le Mamut Apto 2.0 est livré dans une boîte en carton noire et sobre, en contenant elle-même cinq autres. Au déballage, nous retrouvons pas moins d'une bonne cinquantaine de pièces en plastique ABS auxquelles il faut rajouter les tubes en fibre de carbone, la visserie et un rouleau de scotch.

Ne cherchez pas la notice dans la boîte, vous la trouverez via ce lien, mais aussi sur la page du produit. Voilà une bien bonne chose pour nos forêts. Une première section présente le montage du gunstock dans sa forme basique puis d'autres sont dédiées à la fixation des contrôleurs. Le montage prend une bonne vingtaine de minutes et demande de l'attention, certaines pièces se ressemblent, mais ne s'assemblent pas de la même façon. La boîte ne contient pas d'outils, les vis et les écrous s'adaptent aux molettes, mais les aimants ou certaines fixations des contrôleurs nécessitent un tournevis cruciforme.

Pour tous les goûts



Les gunstocks tubulaires et modulaires ont cette force de pouvoir être ajustés à notre guise suivant le contexte, notre morphologie ou l'arme tenue en jeu. Le Mamut Apto 2.0 propose au joueur pléthore de combinaisons possibles pour répondre aux exigences les plus folles allant même jusqu'au double sabre de Dark Maul pour une partie de Beat Saber endiablée. Grâce à ses charnières, il est possible de lui donner la forme voulue. Il est tout à fait possible de retirer un tube, régler le rapprochement ou l'orientation des contrôleurs, mais aussi de la crosse. Tout est réglable au millimètre près grâce aux visseries à crans. Cependant, gardez à l'esprit que votre réplique n'est pas ajustable en jeu comme pourrait l'être un MagTube, car ses crans ne peuvent être débloqués que lorsque les vis le sont.

Votre réplique n'est pas ajustable en jeu.



Le gunstock est livré avec le nécessaire pour attacher nos contrôleurs. Que ce soient les Valve Index, les Wands ou les Oculus Touch (toute génération confondue) et même ceux du HP Reverb G2. C'est un point très appréciable, et le montage de chaque combinaison est détaillé dans la documentation. Les attaches, ainsi que la conception du Mamut Apto 2.0, permettent de positionner les contrôleurs sur le dessus du tube comme pour la plupart des gunstocks tubulaires. Le montage est aussi possible par le dessous, de sorte que la manipulation de la réplique paraisse plus authentique, car il est souvent gênant, lorsque nous rechargeons, de venir taper dans le tube.

Cependant, cette promesse n'est pas tenue avec tous les contrôleurs. Les Oculus Touch de deuxième et troisième génération (Quest 1/Rift S et Quest 2) par exemple, ne possèdent pas de fixation pour être montés sous le gunstock. Les crosses de ces contrôleurs se glissent dans un étui qu'il faut rigidifier avec le scotch fourni, mais ça ne tient pas à tous les coups... C'est pourtant un vrai régal avec les Valve Index.

En jeu ?



En jeu, le Mamut Apto 2.0, offre de belles sensations avec une bonne prise en main, pour peu qu'il soit correctement ajusté à notre morphologie et à l'arme manipulée. Le réglage est clairement laborieux, mais au bout du compte la tenue est bonne. C'est ce que recherchent les joueurs de haut niveau. C'est pourquoi les gunstocks tubulaires et modulaires sont en général plébiscités dans le monde de l'eSport. La réplique est légère et maniable. La sensation de poids ne se fait sentir qu'après de longues sessions. C'est l'allié idéal des parties multijoueurs intenses. Les contrôleurs se détachent sans forcer, mais tiennent bon pour autant, ce qui n'est pas le cas pour tous les gunstocks. Le tout est très cohérent.

Cependant, pour les casual gamers qui ne manipulent pas forcément un seul et même type d'arme, ajuster la réplique devient une corvée, car il est compliqué de trouver un réglage avec une position et un écartement des mains universel.



Le Mamut Apto 2.0 est vendu actuellement au prix de 146,50 € sur le site officiel de la marque avec la livraison offerte. Une somme qui peut en rebuter certains sachant que de nombreuses alternatives existent à des prix plus raisonnables. Cependant, nous avons bel et bien affaire ici à un produit complet, tout-en-un, léger, solide et ultra modulable qui saura sans aucun doute se faire une place dans le segment des gunstocks tubulaires et modulaires en compétitions.

Les plus Adaptable à toutes les morphologies et situations

Léger

Ultra modulable

Livré avec le nécessaire pour adapter la majorité des contrôleurs Les moins Montage pas forcément évident et notice non présente dans la boîte

Phase de réglage laborieuse

Prix dissuasif

Les Oculus Touch des Oculus Quest ne sont pas compatibles avec le montage par dessous