TEST MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, une compilation de feu à la maison

Capcom a traversé les générations et a su envoûter les joueurs avec des jeux délirants dans les salles d’arcade. Les vieux de la vieille qui ont connu les années 90 s’en souviennent, les pièces de 5 francs partaient à une vitesse folle... Pour amener un brin de nostalgie dans nos chaumières, la firme a pris la décision de porter quelques productions dans nos machines actuelles. Au programme, non pas une mais deux compilations dans le viseur. La première, connue sous le nom de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, arrive dans quelques jours. Il est temps de vous en parler mais, notez-le, nous nous penchons principalement sur les nouveautés/ajouts.

Un magnifique et sympathique recueil vidéoludique.

Pour mémoire, les titres sont des jeux en 2D qui ont été conçus et développés pour des écrans qui n’existent plus aujourd’hui. Ainsi, pour éviter d’avoir un rendu trop net et peu plaisant à la mirette, les développeurs ont inclus des filtres pour simuler nos display d’autrefois. Le joueur peut alors se rendre dans les options pour choisir ce qui lui convient le mieux en termes de rendu. Comme ? Différentes lignes de balayage qui affinent comme il se doit les contours des personnages et des décors. Sincèrement, nous avons l’embarras du choix et, globalement, le rendu est plutôt plaisant aux yeux. En outre, il est également possible de sélectionner la largeur de l’écran. Nous vous le demandons, ne jouez jamais en « 16 :9 » car l’image est étirée, déformant totalement le rendu et gâchant un brin l’expérience.

La société japonaise ne rigole pas avec les fans en incluant tout un tas d’options qui permette de mettre la main sur diverses versions, tout en modifiants des paramètres. Mais encore ? Nous avons le choix entre deux éditions pour chaque titre : japonais ou US. Ensuite, nous avons la possibilité configurer les touches de notre manette à notre guise, ou encore de sauvegarder rapidement (n’importe quand in-game). Avant de lancer un jeu, nous pouvons choisir la difficulté, simuler une borne, activer des petites triches comme, par exemple, changer le nombre de points pour obtenir une vie dans The Punisher.

L’un des gros points forts de cette collection : les parties en ligne ! Ainsi, nous pouvons nous lancer sur la Toile pour taper du poing avec des camarades ou des inconnus. Match amical, classement, tout y passe, faites-vous plaisir ! Du côté des bonus, Capcom nous donne un succulant bonbon. Et pour cause, le Musée est tout bonnement incroyable et propose de jeter un œil sur divers documents et plans de conceptions, des croquis, des photos, etc. De plus, il y a un coin pour écouter toutes les OST des différents jeux, en usant d’un lecteur intégré. Ces petits suppléments devraient être la base dans toutes les compilations d’aujourd’hui, c’est un véritable bonheur pour les yeux et les esgourdes !

Oui, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics est bel et bien une petite bombe qui fait monter les poils tellement la nostalgie s’empare de nous. L’équipe a fait de l’excellent travail et régale la communauté avec du contenu bien gras. Point à prendre en compte, cette compilation est parfaite pour les petites machines, comme la Nintendo Switch ou encore les PC - Consoles portables (telle que la Rog Ally). Bref, nous avons là un magnifique et sympathique recueil si vous aimez les vieilleries vidéoludiques.

Les plus Des titres mythiques de retour

Les divers filtres

Les paramètres, tout un tas de choses à modifier

La sauvegarde rapide

Le Musée, un grand MERCI !

Parfait pour les PC – Consoles portables Les moins Il faudrait interdire le rendu 16:9 dans ce type de compilation

Pas top avec les Joy-Con de la Switch

En vrai, Capcom aurait pu réunir Arcade Classics 1 et 2 dans une seule et même compilation

