TEST The Last of Us Part II Remastered : une version PC qui en met plein la vue

Un classique magnifié





The Last of Us Part II, l’un des chefs-d’œuvre narratifs de ces dernières années, débarque enfin sur ordinateur dans sa version Remastered. L’occasion rêvée pour les joueurs PC de découvrir cette aventure intense, sublimée par une panoplie d’améliorations techniques par-ci, par-là. Les développeurs ont-ils fait du bon travail ? Avons-nous un portage explosif dans les parages ? Faisons le point sur cette adaptation !

Un rendu somptueux.

Comme vous le savez, avec ce remaster, la firme a repoussé les limites de son moteur (lire nos impressions de la version PS5). Pour cette nouvelle édition, le premier point marquant reste la compatibilité avec les technologies d’amélioration des performances comme le NVIDIA DLSS 3 et l’AMD FSR 3.1, qui permettent d’optimiser l’affichage tout en générant des images plus fluides. En clair, que vous visiez du 1080p en 60 fps ou du 4K (en fonction de votre matériel), l’expérience visuelle reste splendide d’un côté ou de l’autre.

Configuration en "Très faible" (720p) à gauche, en "Très élevé" (4K) à droite.



Entrons un peu plus dans le vif du sujet... Avec des paramètres en « Très élevé », nous profitons d’un rendu somptueux. Les textures sont ultra détaillées, les ombres plus réalistes et les effets de lumière peaufinés. Chaque rayon de soleil filtrant à travers une fenêtre délabrée, chaque reflet sur une flaque de pluie ajoutent une touche de réalisme bluffante. Les animations sont encore plus naturelles, rendant chaque affrontement plus viscéral que jamais. Mention spéciale au HDR et au support des écrans ultra-larges, qui renforcent l’immersion ; surtout pendant les phases d’action intenses qui deviennent plus lisibles.

Rendu en 32:9, l'immersion est totale.



Pour les petites configurations, le titre reste jouable grâce à un mode, "Très faible", qui est plutôt bien optimisé. En 720p et 30 fps, le jeu tourne correctement, même si certains éléments comme la distance d’affichage ou la finesse des textures sont logiquement revus à la baisse. Certains éléments dans les décors sont aussi supprimés. Vous l'aurez compris, l’objectif est clair, permettre au plus grand nombre de vivre cette aventure, sans trop de compromis.

Notation Verdict 19 20