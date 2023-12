17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : une aventure golfique mortelle pour la 9e offre

La moitié de l'opération des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store est déjà passée et il était possible de récupérer hier Human Resource Machine. Pour ce mercredi, les amateurs de golf vont pouvoir découvrir un jeu d'aventure fort original mettant en scène ce sport, couplé à des mécaniques de roguelike. C'est donc Cursed to Golf de Chuhai Labs qui peut être récupéré jusqu'à ce jeudi 28 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

CURSED TO GOLF

Entre obstacles déments, pouvoirs surnaturels et forte rejouabilité, pourrez-vous vous enfuir ou vous faudra-t-il golfer... pour l'éternité ?

Incarnez le The Cursed Golfer, coincé dans le Golf Purgatory à la suite d'un accident mortel qui vous a fauché l'herbe sous le pied alors que vous alliez remporter un tournoi international ! D'après la légende, si vous réussissez les parcours diaboliques du Golf Purgatory, vous pourrez retrouver le monde des vivants et, surtout, le trophée que vous étiez sur le point de gagner. Chaque parcours est contrôlé par le fantôme d'un Legendary Caddie, qui vous apprendra l'art mystique du golf afin de vous aider dans votre quête de rédemption et de résurrection.

Cursed to Golf renouvelle les codes de deux sous-genres : le jeu de golf et le roguelike. Réussissez chaque trou en respectant le nombre de PAR ou votre malédiction vous renverra au début du parcours ! Pour pimenter le tout, ces parcours ne contiennent pas simplement des bunkers et des zones de rough, mais ils sont aussi bourrés d'obstacles démentiels comme des ventilateurs surpuissants, des pics, des caisses de TNT, des téléporteurs et tout un tas d'autres choses. Rien de plus normal pour cette version folle d'un sport mythique !

Mais se voir condamné à jouer au golf pour l'éternité dans le Golf Purgatory a aussi des avantages ! Utilisez votre Birdie-Eye pour bénéficier d'une vision d'ensemble sur le parcours et connaître les épreuves qui vous attendent. Votre nombre de coups disponibles diminue ? Heureusement, des Shot Idols en or ou en argent sont répartis entre tous les trous et vous referez le plein en les brisant avec panache. Les Ace Cards retourneront la situation à votre avantage, en concentrant vos pouvoirs surnaturels pour manipuler le jeu d'une manière incroyable. Scattershot, U-Turn, Rocketball, Mulligans… plus de 20 cartes sont à votre disposition pour inverser la tendance en votre faveur !

Caractéristiques