24H sur GAMERGEN.COM : les théories entourant Abandoned, des pubs sur Oculus Quest, et des portages à venir sur l'Epic Games Store ?

Nous avons fait un point sur les folies du moment entourant Abandoned, les joueurs pensent à la venue d'un nouveau Silent Hill. À côté de cela, Facebook a inclus des publicités dans jeux Oculus Quest, et l'Epic Game Store pourrait accueillir un portage de Final Fantasy VII Remake et Alan Awake Remastered.

Dans le reste de l'actualité, 13 minutes de gameplay de Scarlet Nexus ont été partagées, une nouvelle bande-annonce de Bright Memory Infinite est disponible, une saison de sortie pour Lost in Random a été communiquée, la mise à jour Les Chaînes de la Domination de World of Warcraft a été datée, et nous nous sommes attardés sur les nouveautés à venir dans GeForce NOW.

