Scarlet Nexus : 13 minutes de vidéo pour tout savoir du gameplay

Les fans de JRPG ne l'ont certainement pas oublié : Scarlet Nexus, nouveau jeu de Bandai Namco dirigé par des anciens de la Team Tales of, arrive la semaine prochaine. Nous avons déjà eu une multitude d'occasions de le voir en action, et l'éditeur a d'ailleurs récemment proposé une longue séquence pour mieux comprendre l'univers et les enjeux de cette aventure autour de la Brigade d'Extermination des Autres.

Mais que vous ayez joué ou non à la démo, vous avez peut-être encore des questions sur le gameplay. Vous allez avoir une partie de vos réponses dans une vidéo de 13 minutes diffusée en clôture du Xbox Games Showcase Extended du jour, commentée par le directeur artistique Kouta Ochiai, le producteur Keita Iizuka, et le directeur Kenji Anabuki. Élaboration du monde, comportement des ennemis, présence de 2 campagnes avec Yuito Sumeragi ou Kasane Rendall pour des regards différents sur les mêmes situations, système de combat, tout y passe. Et pour aller plus loin, le site officiel Xbox nous en dit davantage à l'écrit, avec notamment des informations sur le Struggle Arms System pour se faire aider par des compagnons et les Brain Maps pour personnaliser nos héros.

Scarlet Nexus se déroule dans un futur lointain, très influencé par Tokyo et le Japon des années 90. L’inspiration vient de l’époque en elle-même, mais aussi de la manière dont elle a été représentée dans la pop culture. L’utilisation à outrance de la technologie était un thème récurrent, utilisé à la fois dans les films de science-fiction occidentaux et dans les anime japonais de l’époque. Scarlet Nexus imagine un monde qui aurait découlé directement de cette époque. Pour appuyer son propos, l’équipe a utilisé des images fortes. Par exemple, vous pourrez voir que la ville de New Himuka est remplie d’hologrammes, qui sont projetés dans l’esprit des habitants via des appareils contrôlés par le gouvernement. Ces hologrammes sont un classique des années 90 dans la fiction, c’est une technologie de pointe qui évoque pourtant une certaine nostalgie. Pour que les personnages s’inscrivent dans cet univers, l’équipe a cherché à créer une esthétique crédible, même si ceux-ci ont une apparence très « anime ». Pour mieux les intégrer dans ce décor réaliste, ils ont utilisés des techniques de cel shading qui ajoutent une couche entre les personnages et l’environnement, ce qui donne une juxtaposition unique des différents designs. Cette dualité entre les styles entre encore en jeu quand on considère les Autres, des mutants venus de l’espace. Ils sont constitués d’objets animés et inanimés et ont été pensés pour évoquer un sentiment de familiarité mais aussi d’étrangeté. En utilisant plusieurs techniques de motion capture, ils ont pu renforcer le malaise ressenti et le résultat est unique. Mais la notion de dualité ne s’arrête pas là ! L’histoire de Scarlet Nexus est contée à travers les yeux de deux héros différents, Yuito Sumeragi et Kasane Randall. Bien qu’il s’agisse d’une seule et même histoire, chaque personnage suit son propre chemin et vivra aussi bien des instants partagés avec l’autre héros, que d’autres qui lui sont propres. Vous pourrez choisir qui vous souhaiterez incarner dès le début et chaque partie dévoilera une plus grande partie du scénario. Vous en saurez ainsi plus sur ce que pensent et ressentent chacun des héros. Leurs différences se retrouvent également en combat, chacun se spécialisant dans des styles de combat variés et possédant un arsenal différent. Il ne suffit pas d’une arme pour combattre les Autres. Vous devrez souvent compter sur vos alliés pour vous soutenir. C’est ici que le SAS (Struggle Arms System) intervient. En vous connectant avec les membres de votre équipe, vous pourrez emprunter leur capacités spéciales via le SAS. Cette connexion est représentée à l’écran par de géants câbles rouges qui s’attachent à votre dos lorsque vous utilisez les pouvoirs de vos alliés. Excepté dans certaines missions du scénario, vous devrez souvent choisir les membres de votre équipe avant de partir à l’assaut. En prenant compte des défis qui vous attendent, vous devrez faire en sorte que votre escouade soit équilibrée. Certaines capacités peuvent être combinées avec vos pouvoirs télékinésiques pour les rendre encore plus puissants. Apprendre quelles sont les forces de votre équipe et vous rapprocher de ses membres pour améliorer les résultats des attaques en équipe fait partie intégrante de l’intérêt du jeu. En puisant dans vos réserves, vous pourrez entrer dans le Brain Field, un état où vos sens sont décuplés et dans lequel vous êtes encore plus puissant. À l’écran, le héros baisse sa capuche pour révéler un masque de couleur. Le fait d’incorporer la mode dans les mécaniques de gameplay peut rappeler Code Vein, le projet précédent de Keita Iizuka, dans lequel les vêtements avaient une importance cruciale pour le gameplay. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle Scarlet Nexus possède un système approfondi de personnalisation des costumes et accessoires de votre personnage et de votre équipe. La montée en puissance est aussi un élément indispensable dans tout JRPG qui se respecte. Vous devez pouvoir ressentir que vous progressez et être récompensé.e pour vos efforts. Yuito et Kasane ont une Brain Map, sur laquelle vous pourrez débloquer de plus en plus d’éléments au fil de votre avancée dans chacune des campagnes. Les Brain Maps correspondent au style de chaque personnage. Par exemple, la Brain Map de Yuito est idéale pour son style de combat très rapproché et vous laissera débloquer des capacités pour vous relever plus rapidement pendant les affrontements. Kasane, de l’autre côté, débloquera des capacités portées sur la dextérité, qui iront parfaitement avec son style de combat à mi-distance. Vous pourrez choisir ce que vous voudrez améliorer, dans l’ordre que vous souhaiterez, ce qui vous permettra d’adapter selon votre style de jeu. Tous ces éléments entrent en harmonie avec la puissance des Xbox Series X|S pour proposer des graphismes en 4K à 60 images par seconde. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir Scarlet Nexus lors de sa sortie, le 25 juin. N’oubliez pas, grâce au Smart Delivery, vous pouvez acheter Scarlet Nexus une seule fois et y jouer aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X|S !

La date de sortie de Scarlet Nexus, c'est pour le 25 juin 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One : il n'est pas trop tard pour précommander votre exemplaire au tarif de 54,99 € sur Amazon.fr.

