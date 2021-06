Scarlet Nexus détaille longuement son univers dans une nouvelle bande-annonce

Le lancement de Scarlet Nexus approche et Bandai Namco a permis aux joueurs de s'en faire une idée en téléchargeant ces dernières semaines une démo, d'abord sur les consoles Xbox puis les PlayStation vendredi dernier. L'éditeur dédie à présent une longue vidéo d'un peu plus de 8 minutes à l'Action-RPG, afin de nous présenter son histoire et son monde en détail.

Il nous est ainsi rappelé que Scarlet Nexus se déroule dans un futur dystopique où les êtres humains ont développé des capacités psychiques grâce à une hormone, dont sont justement friandes d'étranges créatures tombées du ciel et appelées les Autres, provenant de la Ceinture de l'Extinction. C'est là qu'entrent en scènes les Psioniques de la BEA (Brigade d'Extermination des Autres), eux seuls étant capables de venir à bout de ces monstruosités, avec en tête les Gardiens écarlates, qui sont recrutés depuis 560 ans et ne vieillissent plus de la même manière que les humains normaux. Au fil de cette aventure Brain Punk, nous pourrons incarner au choix Yuito Sumeragi ou Kasane Rendall dans la ville de Suoh à Néo-Himuka, siège de la BEA et du pouvoir, en plus d'autres destinations. Dans cette société où les caméras pullulent dans les rues, tout le monde est connecté au réseau Psynet « pour le bien de la population »...

Le gameplay en équipe sera justifié par le SAC (Système d'Aide au Combat) permettant d'utiliser les capacités de nos alliés via des câbles virtuels lors de nos patrouilles dans divers lieux dont certains ont déjà été dévoilés. Hôpital, métro, autoroute ou encore ville marchande, les paysages semblent variés, tout autant que les Autres aux apparences bien déroutantes. La vidéo présente également les multiples alliés qui nous rejoindront au fil de l'aventure.

Si vous êtes déjà sous le charme de Scarlet Nexus, encore un peu de patience, sa date de sortie est fixée au 25 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 54,99 €.

