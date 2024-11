2K Games : un gros changement pour les joueurs PC, il était temps

De nombreux éditeurs proposent leurs jeux sur des plateformes tierces comme Steam et l'Epic Games Store, mais rajoute leur propre launcher dans l'equation. Résultat : les joueurs doivent lancer Steam ou l'EGS, puis le jeu, se connecter au launcher de l'éditeur et enfin profiter de leur jeu vidéo, ce qui n'est jamais agréable.

Parmi ces launchers, nous retrouvions celui de 2K Games, utilisé dans de multiples jeux comme les Bioshock, The Quarry, Marvel's Midnight Suns et Mafia: Trilogy. Le launcher de 2K n'est pas le plus envahissant, il permet même d'accéder à certains réglages avant le lancement du jeu, mais il souffrait d'instabilité et c'est désormais de l'histoire ancienne. Sur son site officiel, 2K annonce l'arrêt définitif de son launcher sur Steam et l'Epic Games Store.

Désormais, Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite, The Quarry et Marvel’s Midnight Suns peuvent être lancés directement, c'était déjà le cas pour Civilization VI depuis quelques mois. Mais pour d'autres titres, c'est un peu plus compliqué, notamment pour XCOM 2 qui utilisait le launcher pour la gestion des mods, 2K détaille tout sur son site officiel.

Par ailleurs, le 2K Launcher Beta utilisé dans Civilization V disparaît lui aussi, il s'agissait d'un launcher totalement différent. Vous pouvez retrouver les jeux de 2K Games sur Gamesplanet.