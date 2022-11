A Plague Tale: Requiem s'offre un concert symphonique avant les Game Awards

A Plague Tale: Requiem est sorti plus tôt ce mois-ci et il a séduit les joueurs. La suite d'A Plague Tale: Innocence fait mieux sur tous les points, de quoi ravir les fans et les critiques. D'ailleurs, le jeu d'Asobo Studio et Focus Entertainment a été nommé cinq fois aux Game Awards 2022, notamment dans la catégorie de la meilleure bande originale.

En attendant de savoir si A Plague Tale: Requiem va réussir à glaner quelques statuettes face à Elden Ring et God of War: Ragnarök, les studios ont partagé récemment un concert symphonique, mettant en avant les musiques composées par Olivier Derivière. Un voyage musical à découvrir en vidéo ci-dessus, mais également en vinyles, Black Screen Records édite en effet une édition 2 LP avec des disques couleur marbre doré, en précommande contre 35 €.

