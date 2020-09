Ace Combat 7: Skies Unknown, un DLC Original Aircraft Series et un patch avec la difficulté Easy-Casual annoncés

Les célébrations du 25e anniversaire d'Ace Combat ont pour le moment pris la forme de deux mises à jour pour Ace Combat 7: Skies Unknown, apportant des skins et des emblèmes gratuits. La dernière en date est sortie il y a quelques jours, apportant le contenu US Skin Series.



Bandai Namco Games n'en a pas tout à fait fini avec cette initiative, et prévoit désormais un DLC plus conséquent qui sera lui payant. L'extension Original Aircraft Series sera disponible cet automne, et apportera des vaisseaux appréciés des épisodes passés, comme le CFA-44 Nosferatu, le XFA-27 et l'ASF-X Shinden III. Attendez-vous aussi à des apparences exclusives avec la skin Cipher pour le F-15C Eagle, Rot pour le Typhoon, Indigo pour le Gripen E, Grun pour le F/A-18F Super Hornet, Gelb pour le Su-37 Terminator, Silber pour le F-4E Phantom II et le F-16C Fighting Falcon, Schwarze pour le MiG-31B Foxhound, Schnee pour le F-14D Super Tomact, Espada pour le Rafale M, Wizard pour le YF-23 Black Widow II, et Gault pour le Su-47 Berkut.

Tout cela peut être apprécié dans une nouvelle bande-annonce, qui confirme aussi l'arrivée d'une mise à jour apportant la difficulté Casual-Easy au même moment.

À noter qu'une Premium Edition comprenant le jeu de base et tous ses DLC est annoncée au Japon pour le 5 novembre sur PS4 et Xbox One, mais que rien n'a été dit à ce sujet pour l'Occident. Il faudra peut-être toujours se contenter de l'édition standard, vendue 25,59 € par Amazon en ce moment.