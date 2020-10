Ace Combat 7: Skies Unknown, la difficulté Très Facile disponible avec le patch 1.50, une date imminente pour le DLC Original Aircraft Series

Après deux mises à jour avec du contenu gratuit pour fêter le 25e anniversaire de la franchise, Ace Combat 7: Skies Unknown va accueillir cette semaine une dernière vague de contenu pour célébrer ce quart de siècle. Sur le plan gratuit, un patch ajoute la difficulté Très Facile, pour permettre aux débutants de s'amuser sans pression.

Voici d'ailleurs le changelog de la mise à jour 1.50 déployée cette semaine.

PS4/XBOX ONE Ajout du niveau de difficulté Très facile.

Très facile est une version simplifiée du niveau de difficulté Facile qui rend la campagne encore plus agréable. Ce niveau est recommandé pour ceux qui découvrent l'univers Ace Combat.



La progression des niveaux de difficulté Facile et Très facile sera combinée, et les données les plus avancées dans le jeu seront sauvegardées.

Ajout d'une option permettant de changer la couleur du texte des cibles.

Vous pouvez désormais mettre le texte TGT en vert, bleu ou jaune. Steam Ajout du niveau de difficulté Très facile.

Ajout du chinois (simplifié) parmi les langues de jeu.

Ajout du chinois (simplifié) dans les succès Steam.

Mais le plus intéressant, qui est payant malheureusement, c'est le DLC Original Aircraft Series qui vient d'être daté au 28 octobre. Il ajoutera comme prévu trois avions que sont le CFA-44 Nosferatu, le XFA-27 et le ASF-X Shinden II, avec des skins alternatives, et 20 emblèmes pour personnaliser vos vaisseaux. Après cela, l'expérience Ace Combat 7: Skies Unknown devrait être complète, à moins que Bandai Namco Games nous dégaine d'autres as de sa manche l'année prochaine. Il peut en attendant être acheté pour 26,96 € sur Amazon.fr.