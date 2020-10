Acer : la nouvelle génération des gammes Aspire, Spin et Swift arrive

Acer ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque le constructeur a annoncé la mise à niveau de trois gammes différentes, désormais toutes dotées de processeurs Intel de 11e génération. Les heureuses élues sont donc les séries Aspire, Spin et Swift, et c’est justement par cette dernière que nous allons commencer puisque le fabricant a débuté avec l’Acer Swift 3X. Ce laptop très léger (1,37 kg seulement) est équipé de la solution graphique Intel Iris X Max. Avec la nouvelle génération de processeurs Intel, cela en fait un laptop dédié aux créateurs de contenu, professionnels ou non. À noter que ce PC équipé d’un écran IPS de 14 pouces assure 17h30 d’autonomie sur le papier.

La gamme Spin se conjugue pour sa part au pluriel. D’un côté nous avons le Spin 5, léger, fin et équipé de charnières permettant une inclinaison à 360°. L’équipement est semblable à celui de l’Acer Swift 3X pour des performances tout aussi bonnes. La seule différence est probablement ce stylet Acer Active Stylus qui pourra faire la différence pour les créateurs. L’écran WQXGA de l’Acer Spin 3 lui permet de se distinguer par rapport à son cousin. Il pourra également compter deux disques SSD ainsi que deux ports USB-C avec Thunderbolt 4.

L’Acer Aspire 5 arrive à la fin de cette liste avec un petit plus sous la forme d’un GPU MX450 de NVIDIA en option. Il peut par ailleurs supporter jusqu'à 24 Go de mémoire DDR4 et jusqu'à 1 To en M.2 SSD PCIe et 2 To de stockage HDD.

Niveau disponibilité, l’Acer Aspire 5 et l’Acer Swift 3X seront disponible en région EMEA dès le mois de novembre pour, respectivement, 599 € et 999 €. Notons que l’Acer Aspire 5 sera décliné en trois modèles différents : un de 14 pouces, un autre de 15,6" et un dernier de 17,3". L’Acer Spin 3 et 5 seront tous les deux disponibles en décembre pour 899 € et 1 099 €.

