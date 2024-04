Les activités numériques et jeux les plus visionnés sur Twitch en avril 2024

GTA V

On prend les mêmes et on recommence. Comme pour la majeure partie des derniers mois, GTA V est de loin le jeu le plus streamé et le plus visionné sur Twitch. C’est un exploit retentissant et d’autant plus lorsque d’autres jeux majeurs voient le jour dans les bibliothèques de téléchargement.

Plus que tout, cet attrait indécent et cette réussite mettent parfaitement en avant le caractère si particulier de la création de Rockstar alors que le prochain opus de Grand Theft Auto ne devrait voir le jour qu’en 2026 selon certaines sources.

Légende : Le stream pousse à l’essai

Jeu iconique sorti en 2013, il continue d’être considéré comme l’un des plus grands opus de l’histoire. Sa durée de vie est indécente et alimentée par la version indépendante en ligne sur laquelle les joueurs du monde entier continuent de trouver l’inspiration pour animer les serveurs et surtout, stimuler les streams sur Twitch, YouTube ou toute forme vidéo apte à recevoir ce genre de contenu.

Jeu vidéo ou pas jeu vidéo ?

Twitch n’accueille pas seulement les jeux vidéo classiques, mais bel et bien d’autres activités numériques. C’est ainsi que la plateforme d’Amazon a construit sa réussite et qu’elle continue aujourd’hui d’attirer bon nombre de suiveurs ! Et parmi ces activités partagées à l’écran, on trouve les classiques en just chatting des fameux streamers, mais également, une discipline historique comme le poker.

Au fil des ans, cette activité historique a su profiter d’un nouvel essor au point de devenir une référence dans le milieu vidéoludique ou plus globalement, dans le milieu du divertissement numérique. Si beaucoup ont du mal - et parfois à juste titre - à considérer ce jeu historique comme un membre de l’industrie vidéoludique depuis son passage en ligne, il n’en reste pas moins un attrait évident sur Twitch. Cela s’explique par la montée en puissance de certaines plateformes, de l’abondance de conseils disponibles sur la stratégie, l'apprentissage et tout ce qui touche de près ou de loin à la discipline.

En conclusion, le succès est de taille et s’opère également sur Twitch puisqu’au côté des grands classiques, cette activité devenue virale en ligne occupe les premières places de diffusion sur la plateforme.

Légende : les classiques sont de sortie

League of Legends

En dévoilant ses statistiques en open source, Twitch permet aisément de faire le point sur la popularité encourue par un jeu tout juste sorti ou au contraire, sur la durée de vie d’un titre historique. L’exemple de League of Legends suit donc celui de GTA V avec un opus de 2009 qui continue de truster les premières places de tous les classements imaginables dans l’univers vidéoludique.

Plus de 100 000 heures de visionnage de LoL ont été comptabilisées durant le mois d’avril et une telle statistique prouve, elle aussi, à quel point ce free-to-play en arène continue d’être populaire. Jeu phare auprès des puristes, LoL brille également par sa durée de vie, son univers et par le niveau dantesque de certains joueurs. Le streaming sur la création de Riot Games a toujours été apprécié, mais en grande partie, grâce au niveau ahurissant de quelques joueurs professionnels.

Valorant

Du tout frais, enfin ! Et encore du Riot Games ! Vous l’aurez compris, le développeur a pris l’habitude de sortir des jeux iconiques et Valorant va également aller en ce sens. À l’heure où les jeux de tir à la première personne (FPS) ont la cote, ce titre tactique suit la logique et brille depuis sa sortie en 2020. Il est l’un des jeux les plus streamés et de ce fait, visionné sur Twitch. Il a tout pour s’inscrire dans la durée et alors qu’il s’apprête à fêter ses 4 ans, il parvient à conserver un certain attrait, à l’instar de la réussite connue par d’autres FPS comme Warzone ou Apex Legends.