Alienware dévoile le très fin PC portable x14, une souris et un casque sans fil, un moniteur gaming et trois autres laptops

Alienware fait sa rentrée et dévoile cette semaine les nouveaux produits pour gamers de son catalogue, avec surtout le x14, un nouvel ordinateur portable taillé pour le jeu vidéo, mais qui s'adresse surtout aux joueurs très nomades. Présenté comme le PC portable Alienware « le plus fin à ce jour », il dispose d'une autonomie de 17 heures et d'un système de refroidissement Cryo-Tech.

Le constructeur a également d'autres produits à présenter, alors voici un résumé :

Alienware x14 Le nouvel Alienware x14 a été conçu pour satisfaire les joueurs mobiles ayant besoin d'une excellente portabilité. Le portable Alienware le plus fin à ce jour bénéficie d'un design de charnière intelligent bientôt breveté, qui permet d'intégrer plus de technologies comme la technologie de refroidissement Alienware Cryo-Tech qui optimise les performances thermiques, et une batterie de 80 W/h qui offre une autonomie de plus de 17 heures. L'Alienware x14 est disponible à partir de 1 949 €. La souris Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Mouse (AW720M) offre une précision de compétition, une autonomie longue durée et une recharge magnétique rapide. Disponible à partir de 129 €. L'écran de gaming Alienware 34 QD-OLED : la technologie Quantum Dot a fait l'objet de toutes les attentions au CES. Alienware est fier d'offrir ces avantages aux gamers avec le premier écran de jeu OLED Quantum Dot au monde. Disponible en France à la fin du mois de mars. Le casque de jeu sans fil tri-mode Alienware (AW920H) : le casque Alienware le plus confortable hérite du design Legend 2.0, d'un son multidimensionnel immersif (optimisé par Dolby Atmos) et de fonctions de chargement rapide. Disponible à partir de 199 €. Les Alienware x15 et x17 R2 et le nouveau m15 R7 : ces PC portables sont désormais équipés de nouveaux processeurs Intel Core 12e génération, des dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series, de mémoire DDR5, de Dolby Vision et Dolby Atmos pour des performances et une immersion accrue L'Alienware m15 R7 avec les processeurs AMD Ryzen est disponible à partir de 1 849 €. L'Alienware x15 R2 est disponible à partir de 2 399 €. L'Alienware x17 R2 est disponible à partir de 2 499 €.

Vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de DELL et Alienware, ainsi que la souris sans fil AW610M à 84,99 € sur Amazon.