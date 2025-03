Aloy et l'IA : l'actrice incarnant le personnage s'exprime sur le sujet

La semaine dernière, The Verge a dévoilé une vidéo montrant une nouvelle technologie de Sony, permettant à un personnage de jeu vidéo de tenir une conversation avec un joueur grâce à l'intelligence artificielle. Que ce soit le texte, la voix ou les animations faciales, tout est géré par l'IA, bien que le résultat soit loin des standards actuels. La séquence utilisait le personnage d'Aloy, héroïne des Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, mais la vidéo a rapidement été supprimée suite à une réclamation pour droits d'auteur, il ne reste qu'un fichier .gif en ligne. Bien sûr, le sujet a fait couler beaucoup d'encre et est remonté jusqu'aux oreilles de la principale intéressée.

Ashly Burch incarne Aloy dans les jeux de Guerrilla Games et elle a posté une vidéo sur TikTok afin de commenter la séquence montrant son travail remplacé par l'IA :

Je voulais parler de l'IA Aloy. J'ai vu la démo technique en début de semaine. Guerrilla m'a contactée pour me faire savoir que la démo ne reflétait aucun élément en cours de développement. Ils n'ont utilisé aucune de mes performances, ni aucune de mes données faciales ou vocales. Guerrilla possède Aloy en tant que personnage. Je suis inquiète, et pas spécifiquement pour Guerrilla, Horizon, ma performance ou ma carrière, je suis inquiète pour cette forme d'art, la performance dans les jeux vidéo. Nous sommes actuellement en grève. La SAG-AFTRA est en grève contre les jeux vidéo à cause de l'IA, parce que cette technologie existe et parce que nous savons que les éditeurs de jeux vidéo veulent l'utiliser. Nous demandons des protections. Je suis inquiète non pas parce que la technologie existe, ni même parce que les sociétés de jeux veulent l’utiliser, parce que bien sûr elles veulent utiliser les avancées technologiques. J’imagine juste une vidéo comme celle-ci sortir, avec la performance de quelqu’un, avec la voix, le visage ou le mouvement de quelqu’un, et la possibilité que si nous perdons ce combat, cette personne n'aurait plus de recours.

Point positif : Guerrilla Games et Sony n'ont pas utilisé les performances d'Ashly Burch pour entraîner cette IA. Point négatif : l'éditeur japonais semble embrasser toujours un peu plus l'IA, laissant imaginer des jeux sans comédiens à l'avenir. À une époque où la grève continue de plus belle dans le milieu vidédoludique, la fuite de cette vidéo rajoute de l'huile sur le feu. Destiny 2 en fait déjà les frais et récemment, c'est le casting français d'Apex Legends qui a claqué la porte au nez d'Electronic Arts.

