Amazon Prime Video : les nouveautés de février 2023 dévoilées

L'heure est à la communication des prochains ajouts de Prime Video et comme en janvier, il va surtout falloir se contenter de longs-métrages bien connus. Entre les Retour vers le futur, la pentologie Jason Bourne, le Man of Steel de Snyder ou encore l'haletant Dunkerque de Nolan, les cinéphiles auront de quoi faire. Les amateurs d'univers vidéoludiques ne seront pas en reste avec les œuvres familiales Détective Pikachu et Sonic, le film. Et évidemment, si les exclusivités sont bien maigres, nous pourrons toujours compter chaque semaine sur la série The Last of Us, qui constitue à elle seule un argument de poids pour Amazon.

L'intégralité des ajouts de février 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er février Retour vers le futur - L'intégrale

Collection Moi, moche et méchant

Moi, moche et méchant



Moi, moche et méchant 2



Les Minions

Pokémon : Détective Pikachu

Jason Bourne - L'intégrale

Crazy Rich Asians - Avec Michelle Yeoh

Scarface - Avec Al Pacino

La Liste de Schindler - De Steven Spielberg

Mamma Mia!

Dunkerque - Avec Harry Styles

Man of Steel - Avec Henry Cavill

L'Étrange Histoire de Benjamin Button - Avec Brad Pitt 3 février Cœurs noirs - Saison 1

Harlem - Saison 2

8 février Clara Luciani, Ça commence comme ça

10 février The Sex Lives of College Girls - Saison 1

Somebody I Used to Know - Avec Alison Brie 12 février Sonic le film 13 février Demon Slayer - Saison 3 17 février Star Trek: Picard - Saison 3

Carnival Row - Saison finale 24 février BDE - De et avec Michaël Youn

The Consultant - Saison 1

26 février OM v PSG - Le classico 28 février Candyman (2021)

Pour vous abonner à Amazon Prime, il vous en coûtera pour rappel 6,99 € au mois ou 69,90 € à l'année.

