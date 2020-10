amiibo : les figurines Super Smash Bros. Ultimate de Banjo & Kazooie, Byleth et Terry Bogard dévoilées

Après une courte annonce dans la semaine, le Set de combattant 7 de Super Smash Bros. Ultimate qui introduira Steve et Alex de Minecraft d'ici quelques jours a été pleinement présente ce samedi par Masahiro Sakurai, dévoilant pour ne pas changer différents costumes Mii qui arriveront au même moment. Mais ce n'est pas tout et plusieurs prototypes de nouveaux amiibo ont été dévoilés !

Après Joker de Persona 5 et le Héros de Dragon Quest XI, ce sont donc tous les autres personnages ajoutés avec le Fighters Pass premier du nom qui vont prochainement avoir droit à leur figurine NFC, à savoir Banjo & Kazooie, Terry Bogard de Fatal Fury et Byleth de Fire Emblem: Three Houses. Pour ce dernier, ce ne sera hélas que la version masculine, dommage pour les joueurs préférant son apparence féminine. Ils feront leur arrivée dans nos rayons en 2021, sans plus de précision pour le moment. À n'en pas douter, Min Min et Steve sortiront aussi à l'avenir, Masahiro Sakurai ayant blagué sur la facilité de réaliser le personnage de Minecraft dans ce format.

