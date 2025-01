Anime Life Sim : un jeu PS5 qui tend le bâton pour se faire battre par Nintendo

Il y a un an, une polémique éclatait concernant Palworld, un jeu d'action et d'aventure axé sur la survie et la chasse aux monstres de poche. Un titre fortement inspiré par Pokémon qui a incité Nintendo et The Pokémon Company à lancer une action en justice, mais il faut bien avouer que les arguments des firmes japonaises sont maigres. Cependant, les avocats de Nintendo vont sans doute avoir encore du boulot avec ce nouveau jeu, qui n'a rien à voir avec Palworld ou Pokémon.

Good Vibes Gaming vient de publier une vidéo pour mettre cette histoire en avant. Sur le PlayStation Store, vous pouvez ajouter à votre liste de souhaits Anime Life Sim, un jeu édité par Maksym Vysochanskyy trading as IndieGames3000 attendu en février 2026 sur PS5. Il s'agit d'une simulation sociale permettant de construire et personnaliser sa maison, de rencontrer des voisins animaux ou encore de s'adonner aux plaisirs de la pêche, de la chasse aux insectes, au jardinage ou à la collecte de fossiles.

Bon, vous l'aurez compris, Anime Life Sim est un vulgaire plagiat d'Animal Crossing, il suffit de jeter un coup d'œil sur les quelques images du jeu, présentes dans la vidéo de GVG, pour comprendre que le développeur a tout pompé à AC: New Horizons. Ce Maksym Vysochanskyy (SimulaMaker) est déjà derrière un tas de jeux, notamment TCG Card Shop Manager, une copie à bas prix sur consoles de TCG Card Shop Simulator. Mais là, l'éditeur s'attaque à une franchise détenue par Nintendo, bien connu pour envoyer son armée d'avocat à la moindre occasion. Contrairement à Palworld, l'affaire risque d'être beaucoup plus simple.





Et surtout, cela pose la question du contrôle sur les boutiques en ligne des constructeurs. Il y a quelques semaines, Nintendo était pointé du doigt pour vendre des jeux très douteux sur l'eShop, avec notamment un certain Wukong Sun: Black Legend dont le nom et l'image principale peuvent laisser croire aux joueurs non avertis à un portage de Black Myth: Wukong sur Switch. Un titre toujours en ligne et vendu 7,99 €, il s'agit en fait d'un plateformer 2D plutôt moche. Là, c'est encore pire, car Anime Life Sim peut être considéré comme un plagiat, il ne s'agit même plus de tromper les joueurs inexpérimentés, mais bien de faire du tort à Nintendo et sa franchise Animal Crossing. Sony n'est pas en reste, tout le monde a encore en travers de la gorge l'histoire entourant Abandoned, visiblement définitivement abandonné, mais les vidéos sont encore en ligne sur YouTube, l'article d'annonce toujours présent sur le blog PlayStation et la fiche du jeu encore présente sur le PS Store.

