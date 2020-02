Anthem : de beaux cadeaux pour le premier anniversaire, voici comment les récupérer

Cette semaine, Anthem fête son premier anniversaire, après une sortie remarquée en février 2019. Le titre a surtout fait parler de lui pour l'extra-vidéoludique, entre réception moyenne, rumeurs autour d'un développement chaotique et soucis en cascade. Electronic Arts et BioWare ont tout de même tenu la barre dans l'espoir de redresser le navire, et c'est ce qu'ils veulent poursuivre de faire avec une grosse refonte de l'expérience dans quelques mois.

Les développeurs continuent malgré tout en parallèle de faire vivre l'expérience avec des mises à jour, et soufflent même cette première bougie avec un message de remerciement et des cadeaux pour les joueurs : quatre vinyles « surpuissants » pour les quatre Javelins, et un matériau « flocon métallique peint » pour décorer vos armures.

Il est l'heure de célébrer une année entière d’aventure, de combat et d’exploration dans le monde magnifique, mais dangereux d'Anthem. Nous tenons à remercier les courageux freelancers qui ont osé s'aventurer au-delà des murs de Fort Tarsis pour affronter une myriade de dangers, comme l'Observateur ou le roi Galapin. Vous avez embarqué à bord de votre Javelin et avez rejoint le combat pour protéger inlassablement le peuple de Bastion. Vous méritez bien une récompense à la hauteur de votre courage. Ainsi, vous avez jusqu'au 24 mars 2020 pour obtenir quatre vinyles « surpuissants » exclusifs – un pour chaque modèle de Javelin. De plus, nous avons inclus un tout nouveau matériau : « flocon métallique peint ». Ces cinq éléments sont à vous dès aujourd’hui : aucun déverrouillage n'est nécessaire !

Pour les récupérer, rien de plus simple : il suffit de vous connecter entre aujourd'hui et le 24 mars à 1h00 pour débloquer ces bonus, à récupérer ensuite à la Forge quand vous le désirez.