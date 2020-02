Anthem : Casey Hudson confirme qu'une refonte du jeu est en développement

À l'origine, Anthem aurait dû être pour BioWare et Electronic Arts un rival de taille à Destiny et The Division dans le domaine du jeu de tir game as a service, mais s'est complètement planté, la faute en partie à un développement chaotique. Andrew Wilson avait reconnu l'échec, mais ne comptait pas pour autant capituler.

Des rumeurs en provenance de Kotaku faisaient état en novembre dernier d'une possible refonte globale du jeu et c'est bien ce que vient d'annoncer Casey Hudson sur le blog du studio par le biais d'un long message que nous vous avons traduit :

Salut tout le monde !

Il y a un an, nous nous préparions à lancer Anthem - un jeu qui représentait un grand pas vers de nouveaux territoires pour nous en tant que studio. Ce fut une expérience exaltante et terrifiante de sortir dans le monde quelque chose de nouveau et de différent, et nous sommes reconnaissants envers tous les joueurs qui nous ont accompagnés dans le voyage. Ce fut un plaisir pour nous de voir la créativité de nos joueurs dans la conception de Javelins personnalisés et de les voir maîtriser le gameplay de vol et de combat d'Anthem. Je suis tellement fier du travail que l’équipe a fait dans ce jeu, et en même temps, nous - et vous - en aurions voulu tellement plus.

Au cours de la dernière année, l'équipe a travaillé dur pour améliorer la stabilité, les performances et la qualité de vie générale tout en proposant trois saisons de nouveaux contenus et fonctionnalités. Nous avons également entendu vos commentaires selon lesquels Anthem a besoin d'une expérience de loot plus satisfaisante, une meilleure progression à long terme et un end game plus gratifiant. Nous reconnaissons donc qu'il reste encore un travail fondamental à faire pour exploiter pleinement le potentiel de l'expérience, et cela nécessitera une réinvention plus substantielle qu'une mise à jour ou une extension. Au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur une refonte à plus long terme de l'expérience, en travaillant spécifiquement à réinventer la boucle de gameplay de base avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression avec des récompenses significatives - tout en préservant le plaisir de voler et de combattre dans un vaste cadre de science-fantasy. Et pour le faire correctement, nous ferons quelque chose que nous aimerions avoir fait davantage la première fois - donner à une équipe concentrée le temps de tester et d'itérer, en se concentrant d'abord sur le gameplay.

En attendant, nous continuerons à faire fonctionner la version actuelle d'Anthem, mais nous nous éloignerons des saisons complètes alors que l'équipe travaille vers l'avenir d'Anthem. Nous poursuivrons le jeu avec des évènements, des actualisations de la boutique et revisiterons le contenu saisonnier et des Cataclysmes passés - en commençant par notre anniversaire vers la fin du mois.

Créer de nouveaux mondes est au cœur de notre mission en tant que studio, mais ce n'est pas facile. Parfois, nous réussissons, parfois nous nous ratons. Ce qui nous fait avancer, c'est le soutien de joueurs comme vous. Vos commentaires nous donnent des conseils sur la façon dont nous pouvons nous améliorer et votre passion nous inspire le courage de créer. J'ai hâte de travailler avec votre implication et vos commentaires pour le meilleur avenir possible pour Anthem.

Casey