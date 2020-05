Apex Legends : le Festival d'Été annoncé, voici les dates des compétitions

Malgré les interdictions de se rassembler un peu partout dans le monde, pas question pour Respawn Entertainment et Electronic Arts de se reposer sur leurs lauriers, les studios viennent d'annoncer cette semaine le Festival d'Été des Global Series d'Apex Legends, qui se déroulera sur quatre mois à partir du 20 juin prochain.

Les meilleurs joueurs d'Apex Legends vont donc s'affronter pour remporter un cash prize total de 500 000 $, et la compétition se déroulera en ligne, le studio « garantira la sécurité de toutes les personnes impliquées et les diffusions seront assurées via la technologie de production dématérialisée d'EA basée sur le Cloud ». Il ne s'agira ici que des phases qualificatives, les matchs finaux majeurs auront lieu physiquement, mais à une date encore inconnue. Voici le programme :

EA Games rappelle que les inscriptions sont ouvertes ici, et que les matchs seront diffusés sur Twitch et YouTube chaque dimanche, l'occasion de souvenir en direct ses équipes préférées. Apex Legends est disponible en free-to-play sur PC via Origin, PlayStation 4 et Xbox One.

