Apple Vision Pro : l'ordinateur spatial proposera bien des jeux VR, mais cela ne commence pas très fort

L'Apple Vision Pro sera commercialisé non pas en tant que casque de réalité mixte (même si techniquement, il l'est pleinement), mais comme un ordinateur spatial, un moyen de se démarquer et de se détourner des autres acteurs du marché. Si le souhait d'Apple a été de rassurer le public sur le fait que son produit n'isolait pas, des jeux VR sont bien prévus pour le casque à la pomme, mais malheureusement, pas forcément ceux que nous souhaiterions voir en premier.

Lors de la keynote, le jeu VR et social Rec Room a été listé comme pris en charge. Eh oui, pour un premier jeu en réalité virtuelle et si vous vous attendiez à un AAA, c'est une immense déception ! Et d'ailleurs, pourquoi ce titre et pas un autre ?

Premièrement, il s'agit d'un jeu tournant sur le moteur 3D Unity, qui a été annoncé comme pleinement compatible avec le Vision Pro. Deuxièmement, les interactions sociales par le suivi des mains sont ici plus faciles à transposer qu'un jeu comme Contractors. Si Rec Room n'est à la base pas censé fonctionner avec le handtracking, les développeurs ont confirmé qu'ils allaient l'utiliser sur cette version. La vidéo Twitter ci-dessus, prise lors de la WWDC 2023, montre les premières images de la version Vision Pro du titre.

Espérons toutefois que le succès du casque permette à l'avenir d'accéder en stand-alone à des jeux autonomes profitant du gain de puissance permis par le casque, tout en nous faisant profiter de jeux assez proches de ce que nous connaissons en PC VR ou sur PSVR 2.

