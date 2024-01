Après Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft rêve de s'attaquer à une franchise culte de Nintendo

Ubisoft Montpellier vient de sortir Prince of Persia: The Lost Crown la semaine dernière et il a frappé fort. En plus de remettre la franchise sur le devant de la scène, le studio propose un metroidvania particulièrement bien maîtrisé, un régal pour les fans. Bien sûr, le studio pense déjà à l'avenir.

Christophe Pic et Rémi Boutin, respectivement world director et senior game designer sur Prince of Persia: The Lost Crown, ont organisé une petite session de questions/réponses sur Reddit afin d'échanger avec la communauté. Un internaute a ainsi demandé à quelle franchise les deux hommes aimeraient bien avoir accès, et pour faire quel genre de jeu. La réponse de Rémi Boutin vend déjà du rêve :

Personnellement, j'adorerais travailler sur la franchise Zelda. Peut-être un étrange spin-off basé sur Zelda II: The Adventure of Link ? (Et bien sûr Castlevania).

Pour un amateur de metroidvania, citer Castlevania est une évidence, mais Zelda, voilà quelque chose de plus atypique. Pour rappel, le second volet des aventures de Link était une sorte d'Action-RPG rajoutant des passages en vue de côté, comme Prince of Persia: The Lost Crown, revisiter un tel opus de nos jours serait particulièrement intéressant.

Si Nintendo est souvent très restrictif avec ses franchises, Ubisoft se targue déjà d'avoir eu le luxe de pouvoir réaliser deux jeux avec sa mascotte fétiche, à savoir les Mario + The Lapins Crétins, très appréciés par les joueurs. Si un studio tiers peut se lancer dans le développement d'un jeu Zelda, c'est bien lui (ou Brace Yourself Games, développeur de Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda). Reste à savoir si Nintendo est partant.

