ARC Raiders : l'ambitieux TPS free-to-play des anciens de DICE malheureusement reporté

Avant même la révélation de son premier projet, Embark Studios attirait les regards de l'industrie, que ce soit grâce à son directeur Patrick Söderlund venu de chez DICE, comme une bonne partie de l'équipe, ou des concept arts d'un univers de science-fiction alléchant. L'annonce d'ARC Raiders aux Game Awards 2021 n'a d'ailleurs pas du tout échaudé les curieux.

Nous avons en effet pu découvrir un ambitieux TPS coopératif en free-to-play nous mettant face à une menace robotique extraterrestre, dans de larges environnements ouverts où nous vivrons des parties explosives. L'expérience veut proposer une approche différente des parties en ligne en insufflant ses propres mécaniques et dynamiques, et il nous tarde de voir comment Embark prévoit de le faire.

Cependant, il faudra être plus patient qu'annoncé pour voir du concret. Un lancement (en Accès Anticipé ?) était prévu pour 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X|S, mais alors que l'année avance et qu'aucune nouvelle du projet n'a été donnée, il vient d'être confirmé qu'ARC Raiders était reporté à 2023.

Nous avons pris la décision de reporter ARC Raiders à 2023. ARC Raiders est un jeu ambitieux, et nous utiliserons ce temps supplémentaire pour élargir l’expérience et lui permettre d’atteindre son plein potentiel. Nous donnerons plus de détails dès que nous commencerons à tester le jeu plus en profondeur avec les joueurs. L’enthousiasme autour d’ARC Raiders depuis sa révélation a été si encourageant pour nous, et nous apprécions vraiment votre soutien.

Tant pis, ARC Raiders ne sera pas le premier projet du genre à être repoussé : espérons au moins que ce temps de développement supplémentaire permette à Embark d'atteindre ses objectifs.