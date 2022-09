Gundam Evolution : le FPS free-to-play se trouve des dates de sortie sur consoles et PC, et détaille les ajouts de sa Saison 1

Les fans de Gundam ont de quoi se réjouir en ce moment, entre le récent lancement de SD Gundam Battle Alliance et l'arrivée début octobre de l'anime Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury. À cela va venir se rajouter le FPS multijoueur et free-to-play Gundam Evolution, qui vient d'avoir droit à une présentation dans laquelle sa date de sortie a notamment été dévoilée, ou plutôt ses dates, puisqu'il va d'abord s'inviter sur PC avant la fin du mois puis en fin d'année sur consoles, avec une Saison 1 qui a eu droit à une bande-annonce très stylée.

Ainsi, Gundam Evolution sera lancé sur PC en Europe et en Asie le 22 septembre prochain, et le décalage horaire fera qu'il sera disponible le 21 en Amérique du Nord. Les PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One ne seront pas servies avant le 1er décembre (ou 30 novembre pour le Canada et les États-Unis). Il sera alors possible de s'amuser avec un roster de départ comprenant 12 Mobile Suits dans des matchs PvP en 6v6 au travers de trois modes de jeu à objectifs : Point Capture, Domination et Destruction.

Trois unités supplémentaires seront ajoutées avec la Saison 1, à savoir le Zaku II (Melee Loadout), le Mahiroo et le RX-0 Unicorn Gundam. Pour les débloquer, ainsi que le Gundam Exia et le Marasai [UC] il faudra débourser des EVO Coins (microtransactions) ou des Capital Points (CP), la monnaie à gagner en jouant. Une édition DX payante du jeu sera commercialisée pour les débloquer directement avec des skins.

Quatre nouvelles maps ont aussi été présentées, à savoir Harbor City (Point Capture), Wilderness Mining Field (Point Capture), Guiana Highlands (Domination) et Security Terminal (Destruction), portant le total à 10 pour le lancement. Chaque saison durera deux mois et des MS seront à chaque fois ajoutées, tandis que des skins d'armes et d'unité, des animations MVP, des tampons, emotes et ornements seront disponibles par l'intermédiaire d'un Season Pass, qui disposera d'une version gratuite et d'une autre Premium comme cela se fait ailleurs.

Des scènes animées et des portraits seront ajoutés ultérieurement. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

SD Gundam Battle Alliance est sinon vendu 44,99 € sur PC chez Gamesplanet.