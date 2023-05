ARC Raiders : le TPS multijoueur des anciens de DICE passe du PvE au PvPvE, une alpha fermée en approche

Embark Studios n'a pas encore livré le moindre jeu qu'il attire déjà de nombreux regards de fans de shooters. La société menée par d'anciens cadres de DICE a d'abord annoncé travailler sur ARC Raiders, un TPS coopératif en free-to-play avec des parties en PvE dans un univers de science-fiction, avant de dévoiler THE FINALS, un FPS en PvP avec des décors destructibles aussi prévu en free-to-play qui verra le jour avant le premier nommé.

De l'eau a coulé sous les ponts, et alors qu'ARC Raiders a été reporté de 2023 à plus tard pour laisser la place à THE FINALS, son développement a avancé, et son concept a évolué. Le producteur exécutif Aleksander Grøndal a en effet pris la parole sur le site du développeur pour annoncer que ARC Raiders allait finalement être une expérience en PvPvE, avec des joueurs ennemis lors de toutes nos parties en plus des adversaires dirigés par l'IA.

Au printemps, nous avons pris la décision de décaler la sortie d’ARC Raiders afin de nous concentrer sur la sortie de THE FINALS, notre jeu de tir à la première personne en équipe, en tant que premier jeu. À ce moment-là, nous avons également dit que nous donnions à l’équipe ARC Raiders le temps d’ajouter le PvP à la base existante du jeu. Depuis lors, au cours du développement, ARC Raiders a pris la forme de ce que nous croyons être un jeu de tir d’extraction de survie PvPvE vraiment prometteur - un jeu qui reste fidèle à l’univers d’ARC Raiders et que nous testons en interne.

Il nous tarde de découvrir davantage de gameplay pour comprendre vraiment la dynamique des parties, mais en attendant, le descriptif officiel a été mis à jour pour refléter ces changements.

Bienvenue à Calabretta, Raider.

Cet endroit n'est pas sûr et ne l'a pas été depuis longtemps. Il y a une décennie environ, une mystérieuse menace mécanisée est apparue ici. On les appelle ARC. Les gens ont fui vers la colonie souterraine de Speranza, à la recherche de quoi survivre et d'un abri contre ces machines. Le besoin d’approvisionnement est désormais à son paroxysme… Mais obtenir ces ressources est un travail risqué et ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est un travail fait pour toi.

C'est pourquoi tu as choisi de devenir Raider, explorant la région à la recherche d'équipement stratégique. Tout peut avoir une valeur, des débris de la confrontation passée contre les ARC, aux restes d'une vieille borne d’arcade. Sur le terrain, les enjeux sont de taille et tu devras te battre pour ton butin : les machines ARC rôdent à la surface et peuvent être mortelles. Mais méfie-toi aussi des autres Raiders, car il n'y a pas de loi à Calabretta. Avec les marchands de Speranza, la confiance se gagne difficilement et se perd facilement. Tu vas devoir gagner ton pain, alors ne reviens pas d'une quête les mains vides. Lorsque tu verras un essaim de drones ARC attaquer un autre Raider, quel sera ton choix ? Le tuer ? Lui tendre une main secourable ? Ou patienteras-tu discrètement avant de t'accaparer son butin ? Se déroulant sur une Terre future et impitoyable, ARC Raiders est un jeu de tir d’extraction à venir, qui se joue gratuitement à la troisième personne en mode PvPvE.

Embark nous invite maintenant à nous rendre sur Steam pour nous inscrire pour une prochaine alpha fermée, qui permettra de tester le concept auprès des joueurs.



