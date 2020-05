Arcade Racing Legends : les précommandes sont ouvertes

Fort d’un projet Kickstarter concluant et d’une communauté pleine de nostalgie, Pixelheart annonce fièrement le début de la saison des précommandes pour Arcade Racing Legends, jeu de course qu'il édite. La grosse particularité de ce dernier, c’est qu’il se destine avant tout à la Dreamcast, une occasion inespérée de ressortir de votre placard la dernière console de SEGA.

Arcade Racing Legends a pour ambition de faire revenir le jeu de course de cette époque avec pas moins de six circuits thématisés en réserve et une quinzaine de voitures bien connues (dont une estampillée GAMERGEN.COM). Le tout pourra être joué en solo, en duo ou en contre-la-montre. Le titre peut-être précommandé sur Dreamcast en quatre éditions, toutes disponibles sur le site de Pixelheart :

Une version PAL standard , limitée et numérotée à 2 000 exemplaires ;

, limitée et numérotée à 2 000 exemplaires ; Une version US/JAP standard ;

; Une version Road Trip Edition PAL avec l'OST (CD du jeu inclus) limitée à 500 exemplaires ;

avec l'OST (CD du jeu inclus) limitée à 500 exemplaires ; Une version Road Trip Edition US/JAP avec l'OST (CD du jeu inclus) limitée à 600 exemplaires.

Arcade Racing Legends sera disponible en juillet prochain sur cette bonne vieille 32 bits. Cela dit, si vous êtes patient, des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch arriveront d’ici la fin de l’année. Cette édition baptisée Arcade Racing Legends: High Level bénéficiera d’améliorations graphiques et de nouvelles options pour être en accord avec la puissance des consoles actuelles.