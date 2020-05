Artifact 2.0 : la bêta est imminente, mais tout le monde n'y aura pas accès

En novembre 2018, Valve lançait un titre inédit, Artifact, jeu de cartes prenant place dans l'univers de Dota 2. Sauf que les joueurs ont vite abandonné le titre, obligeant les développeurs à se concentrer sur la création d'un reboot. Artifact 2.0 va d'abord passer par une bêta, et Valve donne des nouvelles de cette phase de test.

Pour accéder à cette bêta, pas d'inscriptions traditionnelles, les développeurs enverront des invitations à la bêta aux joueurs ayant acheté Artifact avant le 30 mars 2020. Ce sera du tirage au sort, et Valve précise même que les journalistes et influenceurs n'auront pas un accès automatique à cette phase de test. Si vous ne pouvez pas y jouer, rassurez-vous, aucun embargo n'est présent, Artifact 2.0 pourra donc être streamé dès le lancement de la bêta. Elle est d'ailleurs imminente, Valve affirme qu'il enverra les premiers e-mails « au plus tard la semaine prochaine ». Il faudra ensuite s'enregistrer pour participer à la bêta.

Cette phase de test sera bien évidemment incomplète, les modes Tournoi et Draft ne seront pas présents, de même que le tutoriel. Les développeurs veulent en effet se concentrer sur « le gameplay, l'équilibrage, les caractéristiques des héros et des couleurs, les fonctionnalités sociales, les déblocages de cartes, le mode classé, les replays, le mode spectateur et la campagne ». Au fil de la bêta fermée, Valve enverra de plus en plus d'invitations, avant de rendre cette phase de test ouverte, puis de lancer la version terminée d'Artifact 2.0.