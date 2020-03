Artifact : la bêta 2.0 du jeu de cartes Dota 2 approche, de premières nouveautés expliquées

Dota 2 est toujours un incontournable de Steam, avec des centaines de milliers d'utilisateurs tous les jours. Valve était donc confiant en sortant un jeu de cartes compétitif inspiré de son univers, Artifact. La sauce n'a pas pris et la communauté à très vite déserté le projet, obligeant Valve a arrêté les mises à jour pour se concentrer sur une refonte.

Le studio a annoncé il y a quelques semaines qu'elle était plus que jamais d'actualité, et confirme désormais en donnant les premiers détails sur le reboot. Il y aura ainsi une bêta 2.0 pour Artifact, avec un client séparé du jeu actuel, et y seront invités en priorité les habitués de l'expérience. Les invitations se feront de plus en plus nombreuses au fil des mois, jusqu'au lancement à une date encore inconnue.

Côté nouveauté, le changement majeur sera selon Valve le fait que « le zoom arrière permette maintenant d'accéder aux trois zones à la fois ». Les batailles se déroulant sur trois plateaux simultanément, nous pourrons ainsi accéder plus facilement au terrain de notre choix pour avancer dans la partie, apportant une nouvelle dynamique de jeu. Il ne sera sinon plus possible d'acheter de cartes, pour limiter le fossé entre novices et vétérans, et une Draft de Héros aidera les débutants à se familiariser avec la construction de decks. Dernier point très important : le reboot d'Artifact sera total, « les anciens decks et stats ne seront donc plus valides ». Vous ne conserverez donc pas vos cartes, et devrez les débloquer à nouveau ou obtenir les nouvelles qui seront ajoutées au fil des parties.

Cette semaine, nous voulons vous parler de la bêta 2.0 d'Artifact, de ce qu'elle contiendra et de son planning prévisionnel. Nous nous sommes d'abord attachés à changer le gameplay. Le zoom arrière permet maintenant aux joueurs d'accéder aux trois zones à la fois. C'est le changement le plus important. La majorité des effets fonctionnera toujours dans les zones individuelles qui garderont ainsi leur identité, mais un joueur a moins de risques de ne pas pouvoir jouer comme cela se produisait avant. Nous nous sommes également attachés à faciliter la prise en main du jeu. Nous ne vendons pas de cartes. Vous n'aurez donc pas à affronter un adversaire avec un deck trop puissant. Nous avons par ailleurs ajouté un nouveau mode draft, le draft de héros, qui vous permet de vous familiariser avec la construction de decks sans pression. La bêta existera sous la forme d'un nouvel exécutable auquel l'accès sera accordé aux comptes individuels. Quand nous serons prêts à envoyer les invitations, nous vous donnerons des informations sur le processus. Voici les prévisions actuelles : Test des trucs ennuyeux. <- on="" en="" est="" l="" li=""> Envoi progressif des invitations, en commençant par les joueurs possédant le jeu original (le nombre d'invitations augmentera graduellement, comme nous l'avions fait pour Dota 2). Travail sur la bêta, pour une transition finale vers une bêta ouverte. Fin de la bêta (plus rapidement que pour Dota 2, on l'espère). FAQ Q. Je n'ai pas joué au jeu original. Si j'achète le jeu original maintenant, est-ce que j'aurai accès à la nouvelle bêta ?

R. Non, nous donnerons la priorité aux personnes qui ont acheté le jeu avant la date d'aujourd'hui.

Q. J'ai joué au jeu original. Est-ce que j'aurai accès à mes stats, mes cartes, mes decks, etc. provenant du jeu original ?

R. Dans la nouvelle version, les cartes seront débloquées au fur et à mesure que vous jouerez. Les cartes individuelles auront probablement été modifiées ou supprimées, et il y en aura même de toutes nouvelles. Les anciens decks et stats ne seront donc plus valides.

Q. Puis-je acheter des cartes ou des boosters dans la bêta ?

R. Nous avons quelques idées sur ce que nous aimerions vendre, mais il ne s'agit en aucun cas de cartes ou de boosters.

Q. Je suis membre de la presse, célèbre, streamer ou streameuse, influenceur ou influenceuse, joueur ou joueuse pro, etc. Puis-je avoir un accès ?

R. Nous ferons une sélection aléatoire. Donc… peut-être ?

Plus qu'une simple version mise à jour, c'est bel et bien un Artifact 2.0 repensé sur des points majeurs qui nous attend.